Nuova mostra e mercatino nel borgo storico di Neive

“Di tempo e di attesa” è il titolo della mostra che presenta le opere di Ernesto Morales a Neive, negli spazi di GART Arte Contemporanea in via Rocca 31 nel centro storico del paese. Sarà inaugurata sabato 24 settembre alle ore 18, e potrà essere visitata fino al 27 novembre. Si tratta di un ritorno di questo artista nel borgo storico di Neive: già lo scorso anno infatti aveva esposto i suoi lavori a Neive e Barbaresco, dando inizio a un rapporto stretto e amichevole con questo territorio, sfociato anche nell’iniziativa benefica “L’Arte di Morales per l’Ucraina”. Info: 347.3877343.

Domenica 25 settembre invece, dalle ore 10 alle 18, va di nuovo in scena “Il Mercatino nel Borgo di Neive”: i visitatori potranno passeggiare tra le antiche mura del paese ammirando le bancarelle dei prodotti artigianali e tipici del territorio, con gli asinelli a disposizione dei bambini e la possibilità di passeggiate nei vigneti. Info: 339.7734987.