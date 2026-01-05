Cuneo celebra la storia della Divisione Pastrengo con una grande mostra a Palazzo Samone

Cuneo celebra la storia e il valore dell’Arma dei Carabinieri con la mostra “La Pastrengo – 90 anni di gloria”, esposizione dedicata ai novant’anni della Divisione Pastrengo allestita a Palazzo Samone dal 13 gennaio al 2 febbraio 2026, con ingresso libero per tutta la durata dell’evento.

La rassegna verrà presentata martedì 13 gennaio alle 10.30 nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, dove si terrà la conferenza stampa di lancio, seguita dall’apertura ufficiale al pubblico; la mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 18.30, offrendo un ampio ventaglio di orari per scuole, famiglie e appassionati.

Il percorso espositivo, costruito attraverso pannelli rimovibili e strutture autoportanti in alluminio con teli a stampa museale di ultima generazione, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso le tappe fondamentali dell’impegno istituzionale della Divisione Pastrengo, a partire dalla celebre carica del 1848 nella battaglia omonima, divenuta simbolo di coraggio e lealtà e ispiratrice del nome attribuito alla Divisione nel 1936.

Fotografie d’epoca, elaborazioni grafiche e testi didascalici di facile lettura rendono il racconto immediato e coinvolgente, unendo rigore storico e capacità divulgativa. Il visual dell’allestimento porta la firma dell’art director Rossella Ferrario, mentre i testi sono curati dal giornalista e scrittore Andrea Pamparana.