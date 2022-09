Domenica si va alle urne. In provincia di Cuneo +Europa candida per la Camera dei deputati P02 (provincia di Cuneo, Asti e Alessandria) Flavio Martino (capolista, 62 anni, albese di origine e residente in Valle Stura, giornalista e sommelier, coordinatore di +Europa Granda), Alice Depetro (27 anni, albese, laureanda in filosofia, presidente di +Europa Granda e co-coordinatrice della Cellula Coscioni di Cuneo).

Li abbiamo intervistati. Europa, giovani e diritti sociali e civili le loro battaglie.