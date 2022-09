Cerimonia alla Vian di Cuneo per il cambio di comando del 2° Alpini: il colonnello Sgueglia lascia per guidare la missione NATO in Kosovo [FOTO e VIDEO]

Cerimonia alla caserma Vian di San Rocco Castagnaretta dove stamattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, il colonnello Giuseppe Sgueglia ha ceduto il comando del 2° Reggimento Alpini al colonnello Massimiliano Fassero.

Proveniente dall'Ufficio pianificazione finanziaria dell'Inbestimento dello Stato Maggiore, Fassero torna al 2° Alpini dopo esserci stato nel grado di Tenente prima e comandante di Battaglione poi.

Era presente anche il comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale di Brigata Nicola Piasente che, a premessa della cerimonia, si è recato con Sgueglia e Fassero, rispettivamente comandanti cedente e subentrante, al Memoriale della Divisione Cuneense e al Sacrario del 2° Reggimento Alpini per rendere omaggio ai caduti.

Nel tracciare un bilancio della sua esperienza alla guida del "Doi", il colonnello Sgueglia ha sottolineato come "gli uomini e le donne del Reggimento inquadrato nella Brigata Taurinense hanno svolto il proprio dovere con lucidità, competenza e professionalità".

Dopo due anni, lascia la Granda per ricoprire il ruolo di Chief of Cabinet presso il Comando della missione NATO in Kosovo.

Il comandante Sgueglia, prima di lasciare l'incarico, ha voluto evidenziare lo speciale rapporto che il 2° Reggimento alpini con il territorio, celebrato e riconosciuto durante la festa del Corpo celebrata in piazza Galimberti.

Ha ancora ricordato il ruolo dell'Esercito nel fronteggiare l'emergenza Covid, con il montaggio delle tensostrutture riscaldate presso l'ospedale di Cuneo e dando supporto logistico e di servizio con l'allestimento del centro vaccinale presso la caserma stessa.