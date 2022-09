Giornata accoglienza 2022-2023: le classi prime dell'Itis Delpozzo al bioparco di Bottonasco

All’inizio del nuovo anno scolastico, le 15 classi prime dell’Itis Delpozzo di Cuneo hanno avuto modo di vivere la Giornata dell’Accoglienza al Bioparco Acquaviva di Bottonasco nel comune di Caraglio. Inaugurato lo scorso giugno, il Bioparco ha visto moltissime presenze durante i mesi estivi, grazie alla ricchezza e varietà della vegetazione e alla risorsa idrica del biolago, che hanno donato refrigerio al caldo torrido.

Per i circa 300 allievi che hanno iniziato il loro nuovo percorso di studi al Delpozzo è stata organizzata una giornata dedicata allo svago, alla reciproca conoscenza, e mirata alla scoperta di una realtà sul territorio quale quella del Bioparco: grazie alla presenza dei volontari di Lega Ambiente e della Lipu, i ragazzi hanno avuto modo di entrare in contatto con un sistema basato sulle biodiversità di flora e fauna endemiche.

Come quella del Biolago, ovvero uno specchio di acqua artificiale in cui la depurazione non avviene con sistemi tossici, ma attraverso l’impegno di elementi naturali. Tra questi elementi ci sono principalmente piante, ghiaia, batteri buoni, fitoplancton, zooplancton e la loro combinazione rende l’acqua balneabile.

Gli studenti hanno anche ricevuto un augurio di benvenuto e di buon anno scolastico da parte della sindaca di Caraglio, Paola Falco e dell’ingegnere Viale Graziano.

La gita ha avuto una valenza educativa legata ai percorsi sull’Educazione civica e sull’Educazione ambientale.