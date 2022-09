Economia circolare, sostenibilità, best practice delle imprese al centro del convegno di Confindustria Cuneo “Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione ambientale”

Giovedì 29 settembre, a partire dalle ore 10, Confindustria Cuneo ospiterà il convegno "Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione ambientale: perché l’impresa rimane protagonista delle grandi trasformazioni".

Un appuntamento a cui sono invitati per l’attualità dei temi che saranno trattati in primo luogo i media del territorio – l’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti che riconoscerà i crediti formativi agli iscritti – le aziende associate e tutti gli interessati, che si sentano coinvolti sui temi della sostenibilità.

La scelta di riservare questo evento ad una giornata per molti festiva, in occasione del Santo Patrono della città di Cuneo, San Michele, è stata fatta anche per dare a più persone l’opportunità di seguire i lavori.

Dopo i saluti iniziali del Direttore Generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, prenderanno la parola Franca Giusti, giornalista consigliere OdG del Piemonte, nonché componente del CS Master in Giornalismo Giorgio Bocca e docente di Storia del Giornalismo, sulla comunicazione sostenibile tra impresa e ambiente, seguiranno gli interventi sull'esperienza dei Consorzi con Piero Capodieci Past President CONAI e Corrado Dentis, Presidente CORIPET. A cura del Politecnico di Torino, la riflessione sul futuro del packaging sostenibile.

I lavori proseguiranno con le buone pratiche di economia circolare, al centro della tavola rotonda moderata da Enzo Scalia, Direttore Generale ReLife Group. Prenderanno la parola Paolo Clot, Amministratore Delegato Roboplast srl, Mario Abreu, Responsabile Globale Sostenibilità Gruppo Ferrero, Edoardo Benassi, Direttore di Stabilimento ReLife Recycling srl sede di Cuneo e Guarene.

“Sono in costante aumento le aziende sostenibili, che hanno intrapreso un cammino in grado di unire crescita economica e green economy, per mitigare il loro impatto sulla società e sull'ambiente” - sottolinea il Direttore generale, Giuliana Cirio, che pochi giorni fa ha presentato insieme al Presidente Mauro Gola, in occasione di un importante evento della vita associativa, il Report di Sostenibilità dell’Associazione.

“A questo momento di riflessione, giovedì 29 settembre, in cui abbiamo coinvolto gli attori del territorio che con il loro operato costituiscono un prezioso punto di riferimento sul tema, auspichiamo che partecipi un ampio pubblico, perché contribuire concretamente a portare l’attenzione sugli aspetti ambientali e sociali e a stimolare il dibattito è un obiettivo che ci sta a cuore”.

Per seguire il convegno, occorre iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario.

L’incontro è valido ai fini del conseguimento di tre crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.