Da Caramagna Ligure a Caramagna Piemonte per celebrare la beata Caterina De Mattei

Alla ricerca di antiche origini, una delegazione di Caramagna Ligure (oggi frazione di Imperia) ha partecipato ieri ai festeggiamenti organizzati a Caramagna Piemonte (in provincia di Cuneo) per la Festa Patronale della Beata Caterina De Mattei.



Su invito del Comune e della Pro Loco di Caramagna Piemonte è stato allestito uno stand rappresentativo del borgo, con la degustazione di prodotti tipici liguri di aziende locali (Azienda Agricola di Francesco Odasso di Via Caramagna e della Ditta RE di Strada Ciosa), la presentazione della nuova struttura per vacanze Al Bistrot dei Vinai Holiday House di Via Palmoriere e con la mostra dei lavori dei bambini della scuola primaria Renata Vercesi.



Dall’incontro di con i ‘cugini’ piemontesi è nata la proposta di gemellaggio della scuola elementare di Caramagna Ligure con la scuola elementare dell’omonima cittadina. Una delegazione di Caramagna Piemonte ricambierà la visita in occasione della presentazione del libro dell’Abitaisso Sergio Cecchinel, in programma il prossimo 8 ottobre alle 18 nel cortile delle scuole di Caramagna.