Elezioni, FdI stravince. Il fondatore Guido Crosetto nel governo? "Sono un tecnico, con una storia non legata alla destra"

All'indomani del risultato delle elezioni politiche, che ha visto Fratelli d'Italia trionfare su tutto e tutti - alleati di coalizione e avversari allo stesso tempo - , la certezza indiscutibile dei numeri non cancella completamente le tante domande che la creazione di un nuovo governo porta con sé. Prime fra tutte, ovviamente, quelle che riguardano i nomi di chi il governo lo comporrà con incarichi di rilievo.

Nella serata appena trascorsa, durante la maratona elettorale del TgLa7 condotta da Enrico Mentana, è stato intervistato Guido Crosetto in diretta dal quartier generale del partito, il parco dei Principi di Roma. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia - che nel 2012, sottoscritto il partito, aveva letteralmente preso in braccio quella che ora potrebbe essere la prima premier donna del Belpaese - si è dimostrato orgoglioso ed emozionato: "Vedere che la tua creatura, che tutti dicevano brutta e con vita breve, è diventata il primo partito d'Italia mi riempie d'orgoglio. Questa è una delle poche volte in cui mi vedete in cravatta perché è un momento a cui devo rispetto".

Il direttore del telegiornale ha chiesto esplicitamente a Crosetto se potrebbe entrare nel nuovo governo a trazione FdI, domanda a cui già nei giorni scorsi - durante la presentazione dei candidati piemontesi a Torino - aveva risposto in maniera negativa: "Premier o ministro nel nuovo governo? No. Il presidente della Regione, nel 2024, la considererei un'esperienza interessante ma ho scelto una strada del tutto diversa" aveva detto.

Ma durante la maratona la risposta non è più stata così granitica. Subito Crosetto ha scherzato - "Sono troppo grosso" - ma in un secondo momento ha sottolineato di essere "un tecnico, senza una storia di destra né tantomeno contatti con la storia del fascismo". E una figura competente è, guarda caso, quello che Giorgia Meloni ha sempre detto di voler cercare nella composizione di un'eventuale governo...