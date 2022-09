A Cuneo la valutazione delle abilità cognitive nella settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale

La settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale è una proposta di promozione sociale rivolta alle persone che vogliano conoscere leproprie abilità mentali. L’invecchiamento fisiologico può comportare alcune problematiche come: disattenzione, smemoratezza, dimenticanze e altre difficoltà che compromettono il benessere e la qualità della vita. Tali segni possono essere normali con l'avanzamento dell'età,ma possono altresì rappresentare le prime avvisaglie di deficit cognitivi.

Nella settimana della prevenzione dell’invecchiamento mentale, viene proposto uno screening gratuitoindividuale, comprendente un colloquio clinico e la somministrazione di specifici test che indagano sullo stato di salute della memoria, dell’attenzione, della concentrazione, del linguaggio, del ragionamento, abilità attea descrivere e misurare il propriofunzionamentomentale. Al temine della valutazione, la persona riceverà un resoconto sulla condizione cognitiva attuale con informazioni personalizzate sui risultati ottenuti nel check-up ed eventuali strade da percorrere su come mantenere in forma le proprie abilità cognitive.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Psicologia e Psicoterapia di Cuneo sito in via Alba,14 fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazionirivolgersi al numero: 3663138715

www.centropsicologiacuneo.it info@centropsicologiacuneo.it