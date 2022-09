Elezioni, "Il Terzo polo pone le basi per una solida crescita"

Con il dato nazionale del 7,78% e quello locale, relativo alla provincia di Cuneo, del 9,81%, poniamo le basi per una solida crescita e un forte radicamento sul territorio. Il dato della nostra provincia evidenzia come il lavoro fatto in questi mesi di campagna elettorale sia stato diffuso e capillare.

Abbiamo concretamente proposto un modello di governo alternativo all’inconcludente scontro destra-sinistra e abbiamo finalmente dato una casa a tutti quei liberali, popolari e riformisti che non potevano più riconoscersi, per evidenti incompatibilità tra valori dichiarati ed azioni compiute, in altre case politiche.

Andrea Vassallo, segretario provinciale di Azione, dichiara: "Oggi inizia un percorso di crescita e consolidamento del lavoro fatto: come già detto nei giorni scorsi, il risultato che abbiamo ottenuto è un seme, starà a noi far crescere i frutti del lavoro di questi anni e consolidare le fondamenta della casa dei liberali, popolari e riformisti che abbiamo iniziato a costruire!

Voglio ringraziare tutti i nostri candidati, in particolare Enrico Costa e Vincenzo Pellegrino, i dirigenti e tutti i militanti per l’impegno in questa campagna elettorale e per l’impegno mostrato da quando abbiamo iniziato questo percorso insieme".

Francesco Hellmann, coordinatore provinciale di Italia Viva: “Desidero innanzitutto ringraziare i nostri candidati, in particolare l’Onorevole Luigi Marattin, la mia co-coordinatrice Marta Giovannini e Anna Bracco per l’impegno profuso in questa campagna elettorale. Un grande grazie anche a tutti i volontari e militanti per l’aiuto che ci hanno dato”.

Come abbiamo detto nel corso della campagna elettorale – prosegue Hellmann - il 26 settembre è un punto di partenza e non di arrivo per costruire un partito veramente liberale, riformista e popolare di cui l’Italia ha assoluto bisogno, ora più che mai. Il bel risultato ottenuto nella nostra Provincia ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.

I risultati della Lista Azione e Italia Viva ottenuti nelle sette sorelle della provincia (camera-senato):

· Alba 12.48 % - 12.01 %

· Bra 8,68% - 7,79%

· Cuneo 12,03% - 12,22%

· Fossano 10,60% - 11,14%

· Mondovì 13,94% - 12,51%

· Saluzzo 12,11% - 12,52%

· Savigliano 11,95% - 11,08%