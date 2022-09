Oktoberfest Cuneo: tutti gli eventi e spettacoli in programma da stasera al 10 ottobre

Inaugurato, ieri 28 settembre, il paulaner Oktoberfest Cuneo 2022.

L’evento sarà aperto fino a lunedì 10 ottobre: da lunedì a venerdì dalle ore 18, il sabato e domenica dalle 11. Il grande Luna Park esterno sarà accessibile tutti i giorni dalle 15, il sabato e domenica dalle 11, con attrazioni a metà prezzo per i Family Day del week end. L’area è dotata di ampio parcheggio gratuito e, per accompagnare il pubblico dal centro di Cuneo, oltre ai due “Oktoberfest Cuneo Express” sarà attivo un servizio navetta. I mezzi partiranno da piazza Galimberti, seguendo gli orari di apertura dell’evento e facendo tappa alle fermate indicate da apposite paline. Per garantire una mobilità sicura dei visitatori, il tratto di corso De Gasperis, dall’incrocio con via San Maurizio a quello con corso Francia, sarà pedonalizzato dall’ora di apertura dell’evento fino ad un’ora dopo quella di chiusura. Ecco il programma dell’evento giorno per giorno, i cui aggiornamenti si possono seguire sul sito web ufficiale www.oktoberfestcuneo.it e sulle pagine social dell’evento.

Giovedì 29 settembre, la festa entrerà nel vivo nel Padiglione principale con la Juhej Band, alle 20, e l’esibizione dei Divina, uno spettacolo assolutamente coinvolgente, adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi faranno da contorno ad un’elettrizzante scaletta di incredibili hit anni ’70. Nel mentre, alle ore 21, presso il Pala Eventi ci sarà il dj set di Dj Schiffer.

Venerdì 30 settembre, alle ore 20, la Juhei Band darà il via alla musica nel Padiglione principale, seguita alle 23 dal gruppo ’80 voglia di 90 2000’, con la loro trascinante tribute disco dance. Alle 21, presso il Pala eventi invece, ci sarà un dj set, seguito i Fool party che animeranno il palco con il meglio della musica dance. A seguire, ancora dj set al Pala eventi.

Sabato 1° ottobre, la giornata inizierà con il Family Day, che prevede il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park dalle 11 alle 13. Alle 13 si esibiranno i musicisti bavaresi della Juhej Band nel Padiglione principale e, alle 17, Paulaner Oktoberfest ospiterà il motoraduno degli Hells Angels Mc Cuneo. Alle 19, la Juhej Band tornerà sul palco del Padiglione principale fino alle 23, lasciando poi il posto all’esibizione di una delle cover band più gettonate del momento, i Settesotto. Nel frattempo, presso il Pala eventi, dalle 21 ci sarà dj Reghe’n’rolla in consolle e alle 23 il live rock dei Borderline. Dopo la mezzanotte, tonerà il dj set per continuare i festeggiamenti.

Domenica 2 ottobre, ci sarà la tradizionale Santa Messa all’aperto, celebrata da Don Carlo Occelli, alle ore 10.30, mentre dalle 11 alle 13 continua il Family Day con il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park. Alle 13, il Pala eventi ospiterà l’esibizione degli atleti della squadra di cheerleading del Gruppo Le Nuvole, alle 14.30, i balli country del Country Old Wild West Cuneo e, dalle 16, il contest dei dj con Fuoritempo. Nel frattempo, nel Padiglione principale, dalle 13 si esibirà la Juhei Band con la musica tradizionale bavarese, fino alle 21, in cui prenderà il via la cena animata con Dj Schiffer. Paulaner Oktoberfest si colora di rosa a sostegno della campagna “Life is Pink” promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore della lotta contro i tumori femminili. Per ogni boccale consumato, 0,50 centesimi verranno donati alla Fondazione, seguendo il motto “Bevi in compagnia e sostieni la ricerca”.

Lunedì 3 ottobre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà al Pala eventi, dalle 19.30, la presentazione della stagione 22/23 del Cuneo Volley, con la presenza di Maurizio Colantoni, giornalista e voce della pallavolo italiana nelle telecronache ufficiali. Sponsor, tifosi e gli appassionati del mondo biancoblù saranno accolti dalla prima squadra e dal numerosissimo settore giovanile, per scoprire in anteprima le nuove divise da gioco e i progetti futuri. Nel Padiglione principale invece, dalle ore 20, ci penserà la Juhej Band ad allietare la serata dei commensali, con i canti della tradizione bavarese.

Martedì 4 ottobre e mercoledì 5 ottobre, doppia esibizione per la band bavarese dell’Oktoberfest, Juhej Band, alle ore 20 e alle ore 22, che, con tromba, clarinetto, fisarmonica e chitarra, daranno vita ad uno spettacolo musicale dai tratti umoristici tra musica folk e pop per tutti i gusti.

Giovedì 6 ottobre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà al Pala eventi, la Cuneo Granda S. Bernardo per una serata di festa e condivisione da vivere tra squadra, staff e tifosi. A seguire Dj Schiffer. Nel Padiglione principale, invece, dopo la musica bavarese della Juhej Band, alle 22.30, si esibiscono gli OXXXA, con il loro live show eccezionale e le migliori hit del momento.

Venerdì 7 ottobre, la festa inizierà con la tradizione bavarese della Juhej Band dalle ore 19.30 presso il Padiglione principale che, alle 23, lascerà il posto ad una delle migliori show cover band del panorama musicale, la ABCD Band. Nel frattempo, dalle 21.30, al Pala eventi ci sarà il dj set, fino alle 23 quando saliranno sul palco gli Elemento 90 per ballare i mitici anni ’90. Oltre la mezzanotte, in consolle ci sarà Dj Schiffer.

Sabato 8 ottobre, ritorna il “Family Day”, che prevede il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park dalle 11 alle 13. Alle 13 si esibiranno i bavaresi della Juhej Band nel Padiglione principale e continueranno tutto il giorno fino al dance party dei Way to Hollywood alle ore 23. Nel mentre, al Pala Eventi, alle 17, Paulaner Oktoberfest ospiterà lo spettacolo “Parents & Friends” della Palcoscenico Performing Arts Center e alle 23 la TNT Party Band ripercorrerà i grandi successi anni ’70, ’80 e ’90.

Domenica 9 ottobre, dalle 11 alle 13, continua il “Family Day” con il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park. Nel Padiglione principale, dalle 13 si esibirà la Juhei Band con la musica tradizionale bavarese, fino alle 21.30, momento in cui prenderà il via la cena animata con Dj Schiffer. Al Pala eventi invece ci sarà il saggio di danza dell’Imperial Dance.

Lunedì 10 ottobre, si concluderà la quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, con il doppio appuntamento della band bavarese Juhej Band che saluterà la città con due show alle 20 e alle 22.