Mondovì sottoscriverà il protocollo di intesa per la valorizzazione della "Via Marenca"

Fare rete tra Piemonte e Liguria per creare e valorizzare un sistema con al centro la "via Marenca".

Questo è lo scopo del protocollo di intesa presentato ieri sera in consiglio comunale dall'assessore Francesca Botto: "Lo scopo di questo progetto è costituire un sistema territoriale tra i comuni che insistono sulla via Marenca e che all’interno del loro territorio conservano tracce storiche del percorso con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento del cammino presso le Regioni Liguria e Piemonte; garantire la fruibilità del percorso in termini di percorribilità, accoglienza, accessibilità ai servizi lungo il tracciato; promuovere il percorso tramite eventi, iniziative e ogni altra azione utile alla valorizzazione del percorso stesso; promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi, dei saperi, delle tradizioni e di tutte le peculiarità culturali, enogastronomiche e paesaggistiche, armonizzando le attività di promozione del territorio e la commercializzazione dei relativi prodotti."

Il progetto interessa i comuni di i comuni di Imperia, Aurigo, Pornassio, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Montalto Carpasio, Borgomaro, Lucinasco, Triora, Vasia, Pontedassio, Mondovì, Vicoforte, Torre Mondovì, Montaldo di Mondovì, Roburent, Frabosa Soprana, Pamparato, Garessio, Ormea, Caprauna.

Il consiglio ha votato all'unanimità la decisione di siglare il protocollo di intesa, al fine di fare rete con gli altri comuni e con la Liguria, per promuovere occasioni si turismo outdoor.