Ciclista a terra sulla Colletta di Rossana: pensionato si ferma a soccorrerlo ma viene malmenato e derubato

Un episodio grave quello che sarebbe avvenuto stamattina sulla colletta di Rossana, nel territorio tra Busca e la valle Varaita. La notizia ha iniziato a circolare, già dalla mattinata, sulle chat di Whatsapp. Nel pomeriggio c'è stata una formale denuncia, presentata presso la caserma carabinieri di Saluzzo.

Un pensionato della zona, che stava percorrendo la strada a bordo della sua vettura, si sarebbe fermato a soccorrere un ciclista a terra, in mezzo alla strada. Sceso dall'auto per aiutarlo, sarebbe stato raggiunto alle spalle da un secondo soggetto, che lo avrebbe bloccato e picchiato. A malmenarlo anche il ciclista, tutt'altro che ferito o in difficoltà. I due lo avrebbero quindi derubato per poi darsi alla fuga.

Gli episodi accaduti, stesso modus operandi, sarebbero addirittura due, stando ai messaggi che circolano da molte ore. Ma sul secondo non ci sono conferme.

Gli inquirenti stanno facendo alcuni accertamenti per chiarire al meglio i fatti e le circostanze. L'uomo, a quanto si apprende, si sarebbe anche recato in Pronto Soccorso per farsi visitare dopo l'aggressione. Sarebbero anche stati forniti alcuni elementi per identificare i due aggressori. Le verifiche e le indagini sono in corso.

Le forze dell'ordine invitano a segnalare qualunque episodio sospetto e, soprattutto, a prestare la massima attenzione.