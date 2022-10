Palio degli Asini di Alba, i ciuchini... scaldano i motori

Cresce, ad Alba, l'attesa per il tradizionale Palio degli Asini, in programma per le 15.30 di

oggi, domenica 2 ottobre. Archiviati i primi appuntamenti con il folclore, che hanno visto

raggiungere nella serata di ieri uno dei momenti apicali, con la rievocazione storica in

costume che ha visto trionfare il Borgo di San Lorenzo, oggi tocca alla corsa con i

ciuchini, protagonisti in mattinata di controlli, sorteggi e abbinamenti ai Borghi.

Teatro della gara sarà l'arena del Palio allestita in piazza Risorgimento, dove arriverà il

corteo - con partenza alle ore 14 da piazza Michele Ferrero - che sfilerà lungo corso

Fratelli Bandiera, risalendo infine via Cavour. Quindi, alle 15.30, si correrà intorno al

Duomo cittadino, con i nove Borghi impegnati nella goliardica corsa, organizzata nel

totale rispetto degli animali, in un'arena piena di colori, costumi, baldanza e tifoserie. La

gara si disputerà su due batterie che decreteranno la griglia di partenza per il gran finale,

che lo scorso anno aveva visto una grande bagarre prima dell'assegnazione del titolo al

Borgo Moretta