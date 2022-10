"Yoga for teens": un nuovo progetto a Casa Smeraldina di Caraglio

A Caraglio, presso Casa Smeraldina, un nuovo e importante progetto sta per iniziare, dedicato alle ragazze che affrontano il periodo dell'adolescenza.

"Yoga for teens" è il nome del progetto: attraverso la pratica dello yoga, l'incontro profondo con se stesse. Grandi i cambiamenti a livello fisico ed emotivo che affrontano, nel corso dell'adolescenza, le ragazze. Sono spesso molto stressate e sotto pressione, con la sensazione costante che il mondo degli adulti non abbia spazio o tempo per loro, che non le "prenda sul serio".

Attivare uno spazio a loro dedicato è per la responsabile Patrizia Giordanengo molto importante, perché soprattutto dopo la pandemia i giovani hanno risentito di contraccolpi emotivo-relazionali notevoli. "Mi piace pensare - dice - che lo yoga possa essere uno strumento che porterà armonia anche qui".

Yoga che letteralmente significa "unione" e nella pratica racchiude quindi intenzione, sguardo e ricerca costante. Lunedì 3 ottobre, alle ore 17.30, presso Casa Smeraldina le ragazze avranno la possibilità di fare una lezione di prova gratuita.

Per info telefonare al 348 6846711.