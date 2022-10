Rifreddo: nei prossimi mesi il Comune avrà due nuoivi impianti fotovoltaici ed un'auto elettrica

Il comune di Rifreddo ha breve realizzerà altri due impianti fotovoltaici e acquisterà un’auto comunale completamente elettrica.

Per ciò che consta gli impianti va messo in evidenza che gli stessi saranno installati uno sugli impianti sportivi di via della palestra e, l’altro, sull’asilo comunale. Il primo avrà una potenza di circa 10,50 kilowatt mentre il secondo avrà una potenza più ridotta di 6,5 kilowatt. L’investimento per i due impianti sarà di quasi 50mila euro e verrà coperto in larga parte grazie ad un contributo del Bacino Imbrifero (BIM) di Paesana.

Entità che finanzierà anche il 75 per cento dell’acquisto di un Citroen e-berlingo completamente elettrico. In questo caso l’investimento complessivo sarà di circa 30mila euro.

“Da quando abbiamo inserito - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - tra i punti qualificanti della nostra proposta amministrativa, da un lato la tutela dell’ambiente e soprattutto l’idea di ridurre le emissioni legate al consumo di combustibili fossili e di energia elettrica e, dall’altro, la sostenibilità economica di questo tipo di interventi. Una linea che abbiamo perseguito con ottimi risultati sia sul versante bilancio e che quest’anno si è concretizzata con la partecipazione ai bandi emessi dal Bim. Bandi che fortunatamente ci hanno visti finanziati e che ci consentiranno a breve di migliorare le nostre dotazioni infrastrutturali”.

Infatti i materiali per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sono già stati ordinati dal Comune e dovrebbero essere consegnati in modo da permettere l’installazione tra la fine del corrente anno e l’inizio del prossimo. Meno certezze ci sono, invece, sui tempi di arrivo del mezzo elettrico vista l’attuale situazione di forte domanda e lunghi tempi di consegna di questa tipologia di veicoli.

Aldilà dei tempi tecnici di realizzazione rimane comunque il fatto che ancora una volta Rifreddo dimostra la sua particolare attenzione alle tematiche “Green” e pur essendo un piccolo comune si pone all’avanguardia nell’implementazione della transizione ecologica.