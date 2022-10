Prosegue la politica di sviluppo del Gruppovendocasa

Il Gruppovendocasa, realtà che nasce alla fine del 2011 e che oggi conta 70 agenzie immobiliari tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana e un team di 250 ragazzi/e, continua a tenere fede ai propri propositi di espansione e si accinge, nei prossimi mesi, ad aprire altre 3 nuove agenzie: una terza ad Asti, in zona Ovest, una a Dogliani ed una a Savona.

Negli scorsi mesi, Gruppovendocasa ha avviato un’importante campagna di reclutamento personale rivolto a giovani da formare completamente in azienda e a cui affidare poi l’apertura di nuove agenzie in tutta Italia. La proposta ha riscosso un grande successo e ha dato la possibilità al management del Gruppo di selezionare candidati di ottimo profilo.

La necessità di formare in Azienda la figura del Consulente Immobiliare nasce proprio dall’importanza strategica per il Gruppovendocasa di avere dei collaboratori che si distinguano sul mercato, in forte espansione ma particolarmente esigente, e posizionare persone qualificate, affidabili e competenti.

Le candidature sono ancora aperte e il Gruppovendocasa invita chi volesse entrare a far parte di un'azienda in continua crescita ad inviare il proprio CV a: social@gruppovendocasa.it

Gruppovendocasa, Viale Garibaldi 14 - CARMAGNOLA (TO) - www.gruppovendocasa.it