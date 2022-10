Saluzzo, richiesta per il contributo affitto 2022 fino al 2 novembre

Da sabato 1 ottobre e fino a mercoledì 2 novembre 2022 i residenti nel Comune di Saluzzo possono richiedere il contributo per l'affitto pagato nel 2022. Tuttavia, non è sufficiente essere residenti a Saluzzo, bensì si richiede anche la cittadinanza italiana, o europea, o in alternativa il permesso di soggiorno per gli extracomunitari e inoltre bisogna essere titolari di un contratto d'affitto esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato. Il canone deve essere regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a 6 mila euro.

Altri requisiti sono consultabili nel testo completo del bando pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Saluzzo al link https://comune.saluzzo.cn.it/2022/10/04/fino-al-2-novembre-le-richieste-per-il-contributo-affitto- 2022/ dove è anche possibile scaricare il modulo per la domanda che dovrà essere inviata entro il 2 novembre 2022 via mail all'indirizzo servizi. persona@ comune.saluzzo.cn.it (indicando nell'oggetto “Domanda Fondo sostegno alla locazione 2022 Cognome e Nome”) oppure consegnata a mano esclusivamente su appuntamento ai numeri 0175.211333/0175.211423 (Settore Servizi alla Persona piazza Cavour,12 Saluzzo)