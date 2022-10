A Cuneo Legambiente, Lipu e Yeppcnof portano i giovani alla scoperta dei tesori naturalistici del territorio

Continua il percorso sul tema della sostenibilità ambientale, proposto dai giovani protagonisti del progetto YEPPCNOF. L’idea nasce dall’analisi di alcuni ragazzi appartenenti ai comuni di Castelletto Stura, di Montanera, di Margarita e delle frazioni di Cuneo che hanno progettato, pensato e realizzato la proposta, con l’obiettivo di stare insieme e imparare come ridurre ed evitare lo spreco conoscendone le conseguenze. Grazie alla collaborazione con Legambiente di Cuneo e con la Lipu è stato pensato il seguente programma.



Giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 18, si terrà la seconda uscita presso il Giardino Naturale Lipu, in viale angeli 81 a Cuneo . Durante la serata alcuni operatori formati, guideranno la visita alla mostra "Dalle profondità della terra alla luce del sole" per scoprire le proprietà del suolo e l'importanza della sua salvaguardia.



Nei mesi di novembre e dicembre seguiranno altri appuntamenti con workshops e dibattiti sul tema dell'impatto ambientale nei comuni del progetto YEPPCNOF, in quanto il tema è di forte interesse per i giovani coinvolti.



Gli incontri sono gratuiti e l’iniziativa è rivolta a tutta la comunità, in particolare ai giovani dei comuni di Cuneo, Morozzo, Margarita, Montanera, Castelletto Stura e dintorni. E’ richiesto il tesseramento all’associazione Yepp Italia (2€). E’ gradita la conferma di partecipazione contattando per messaggio il numero di telefono: 346 184 9152 (Pietro).



YEPPCNOF è un progetto di sviluppo di protagonismo giovanile che coinvolge i giovani dai 16 ai 26 anni, promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo attivo in 5 comuni della prima periferia di Cuneo, oltre il fiume Gesso: Cuneo, che ne è il capofila, con il coinvolgimento delle sue frazioni (Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e Spinetta), Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo.



L’acronimo significa Youth Empowerment Partnership Programme (giovani, sviluppo, rete, programmazione) ossia lo sviluppo di empowerment giovanile attraverso la creazione di una rete progettuale e programmata. Tutto questo si concretizza con il supporto di due Cooperative sociali del territorio cuneese: la Cooperativa Momo e la Cooperativa Emmanuele, che facilitano il dialogo tra amministrazioni locali e giovani, per raggiungere obiettivi comuni.