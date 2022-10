Prefabbricati Guerrini per TIM: Realizzata la struttura per un Centro Servizi ad Alta Tecnologia

Il motto di Prefabbricati Guerrini è - da sempre - “Innovatori per Tradizione” e, in questa occasione, non poteva essere più chiaro di così: l’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni “TIM”, ha commissionato all’azienda vercellese la realizzazione di un Centro Servizi ad Alta Tecnologia, ovvero una struttura architettonica che rappresenti al 100% l’innovazione tecnica del settore.

Grazie alla fattiva collaborazione con il progettista incaricato - l’Architetto Angelo Delli Gatti - con la Committenza finale TIM e l’Impresa Generale Gruppo Piotto Srl, con l’Ufficio Tecnico-Commerciale e il Reparto Produttivo di Prefabbricati Guerrini srl, sono stati realizzati diversi campioni di una finitura innovativa e futuristica che potesse unire la qualità architettonica alla volontà del committente di dare un’immagine che coniugasse architettura e tecnologia.

La finitura realizzata è una speciale lavorazione della graniglia di marmo esterna a fughe verticali sottili, con l’inserimento di vetrocemento colorato a random sulla struttura della “pelle” esterna del prefabbricato.

Il risultato è evocativo: l’insieme dei volumi edilizi, con le retroilluminazioni previste a progetto, donano all’architettura del complesso edilizio un risultato strabiliante.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e costruttive di ogni genere.

