Sperona un'auto a Saluzzo e scappa, rintracciato e sanzionato dalla polizia locale

A bordo della sua auto “sperona” una vettura parcheggiata e si allontana. La Polizia locale del Comune di Saluzzo lo individua e lo multa.

L’incidente è avvenuto in via Donaudi, in pieno centro, la mattina di mercoledì 5 ottobre, poco prima delle 10.

Un cittadino ha assistito allo scontro e ha chiamato subito il comando dei vigili. Spiega che un mezzo ne ha urtato un altro, regolarmente parcheggiato a bordo strada, all’incirca all’altezza dell’ingresso del liceo Bodoni, e non si è fermato per rintracciare il proprietario danneggiato e segnalare i danni.

Iniziano gli accertamenti della pattuglia in servizio che ascolta alcuni testimoni e prende visione delle immagini di videosorveglianza.

In poche ore, fotogrammi e dettagli riportati dai passanti permettono di risalire alla targa dell’auto e, di conseguenza, al proprietario.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento e l’automobilista che ha causato l’incidente sarà sanzionato.