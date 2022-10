Chiede di abbassare la musica dell'auto e viene picchiato, condannato l'aggressore

F.F., 47enne romano, è stato condannato nei giorni scorsi al tribunale di Cuneo a un anno di reclusione per lesioni e un mese di arresto per disturbo alla quiete.

Una sera di luglio di due anni, a Pianfei, un uomo lì residente, affacciatosi dal suo balcone aveva invitato la ragazza in compagnia F. ad abbassare il volume della musica che proveniva da una macchina che aveva tutte le portiere aperte: “Era passata la mezzanotte -ha spiegato in aula la persona offesa-. La musica era molto alta. Sono sceso di casa in pigiama per rinnovare l’invito ad abbassarla. Mi sono avvicinato al veicolo e ho visto F. che stava vomitando vicino ad un palo della luce e una ragazza che stava ballando in strada accanto alla macchina. Le ho chiesto gentilmente di poter abbassare il volume o almeno di chiudere gli sportelli. Lei mi ha risposto che se avevo da lamentarmi potevo fare denuncia ai carabinieri e ha iniziato ad insultarmi. Le stavo dicendo di calmarsi quando è arrivato F. che mi ha guardato con aria minacciosa e mi ha dato quattro schiaffi in faccia. Io sono caduto per terra. Poi sono saliti in macchina e sono andati via”.

L’uomo, su consiglio della compagna che lo vide tornare in casa con il volto sanguinante, si recò in ospedale. All’identificazione di F.F. si arrivò tramite alcune foto di Facebook, che lo ritraevano, proprio quella sera, in un locale di Pianfei vicino a dove l’uomo venne aggredito e poi soccorso dal proprietario del pub.