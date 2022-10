Sommariva Bosco: aperta al pubblico la mostra di Antonio Rino Gastaldi

Una interessante mostra del noto fotografo sommarivese Antonio Rino Gastaldi è visitabile, fino al termine di ottobre, tutti i sabati dalle 16 alle 19.30 e domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30 nella chiesa di S. Bernardino a Sommariva Bosco.

Le fotografie in mostra sono state poi raccolte in un elegante volume, disponibile nella stessa sede. La mostra, con cui Antonio Rino Gastaldi ha voluto celebrare i 50 anni della sua attività, rappresenta, come citato nella prefazione del volume “un momento di profonda riflessione sulla vita ed il tempo, scandito dalle immagini del suo paese natio”. Sono immagini degli anni ’70 a Sommariva Bosco, scorci di paese ma soprattutto persone colte nei momenti di una socialità semplice ed autentica, purtroppo ormai perduta, che per questo “si vela di nostalgia”. Immagini in bianco e nero, dove pure la solitudine richiama la quiete di un ambiente amico, più che disagio ed abbandono, ma anche sereni paesaggi, feste ed attività varie di un tempo andato. Il tema della mostra è ben rappresentato dalla foto manifesto con due anziani girati a guardare, con sorpresa, qualcosa che è passato. Ricordi…. un pezzo di vita che ci appartiene ed è piacevole condividere.