Lions Club Bra Host: visita del Governatore del Distretto 108Ia3, Claudio Sabattini (Foto)

Il nuovo motto del Presidente Internazionale dell’associazione Lions, Brian Sheehan, presentato quest’anno all’assise internazionale di Montreal, recita “Togheter we can”, ovvero “Insieme possiamo”.





Ed è perfetto per descrivere la serata di giovedì 13 ottobre, in cui il Governatore del Distretto 108Ia3, Claudio Sabattini, ha visitato ufficialmente tre Lions Club: il L.C. Bra Host, L.C. Bra del Roero e Leo Club Bra.

Una sinergia collaborativa che ha permesso non solo la valorizzazione del motto del Lions International “We Serve”, ma anche perché rappresenta un esempio concreto di vero spirito Lionistico.



L’incontro con il Governatore è stato sicuramente utile e stimolante per l’attività di servizio dei Club. Le sue parole, al termine dei singoli incontri con i consigli direttivi, sono state più che positive, avendo trovato Club ricchi di entusiasmo ed estremamente attivi e dediti al continuo arricchimento culturale, sociale ed umano del territorio di competenza, apprezzando l’impegno messo in atto per il raggiungimento degli obiettivi che l’associazione dei Lions persegue.