"... Ma che Olimpiadi?": domenica 15 febbraio torna il Carnevale Ragazzi

Le Olimpiadi sbarcano in città. A portarle per le vie di Cuneo saranno i gruppi mascherati della tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi”, in programma domenica 15 febbraio e giunta quest’anno alla sua 45ª edizione.
“… Ma che Olimpiadi!” sarà il tema della giornata all’insegna del buonumore e del divertimento, organizzata dalla Città di Cuneo, con il suo Assessorato ai Servizi alla Persona, in collaborazione con la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia.
La sfilata partirà alle 14.30 da piazza Galimberti, per poi percorrere corso Nizza fino a piazza Europa. A quel punto ci sarà l’inversione di marcia per il ritorno in piazza Galimberti, con arrivo e festa finale. L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione “Gli AnimAttori”.
Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, circa 2.700 gli iscritti, la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta.
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva, 22 febbraio.
Questi i gruppi mascherati che parteciperanno alla sfilata:
- Maddalene, Parr. Santa Maria Maddalena – I puffi alle Olimpiadi
- Salesiani – Insieme ai Sale… Verso l’alto!
- Boves – Boves Olympics: l’oro del divertimento!
- Madonna dell’Olmo e San Pio X – Olimpiadi 2026: la squadra azzurra MdO e SPX
- San Paolo e San Rocco – Pronti… Puffi… Via!
- Unità Pastorale Borgo San Giuseppe, Roata Canale, Spinetta – BRS, lo sport che unisce!
- San Bernardo e Roata Chiusani- I Roatix alle Olimpiadi
- Borgo San Dalmazzo – Bob… Borgo “Via col ritmo, via col vento. Giamaica vince, io me lo sento…!”
- Parrocchie Bernezzo – Insieme: più veloci, più in alto, più forti!
- Parr. San Michele -… Ma che storiche Olimpiadi in Coni Veja
- San Chiaffredo – Le bobolimpiadi minioniche
- San Francesco e Unità Past. Ri.Ca.Mo. (Ricengo, Castelletto Stura, Montanera) – Sponge Bob
- Valle Gesso – Le mascotte della Valle Gesso
- Ronchi, San Benigno e Roata Rossi – Uniti non ci cappottiamo
- San Pietro del Gallo e Passatore – PassaCurlGallo
- Confreria – Cunfrelimpiadi con noi il judo diventa festa