"... Ma che Olimpiadi?": domenica 15 febbraio torna il Carnevale Ragazzi

Le Olimpiadi sbarcano in città. A portarle per le vie di Cuneo saranno i gruppi mascherati della tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi”, in programma domenica 15 febbraio e giunta quest’anno alla sua 45ª edizione.

“… Ma che Olimpiadi!” sarà il tema della giornata all’insegna del buonumore e del divertimento, organizzata dalla Città di Cuneo, con il suo Assessorato ai Servizi alla Persona, in collaborazione con la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia.

La sfilata partirà alle 14.30 da piazza Galimberti, per poi percorrere corso Nizza fino a piazza Europa. A quel punto ci sarà l’inversione di marcia per il ritorno in piazza Galimberti, con arrivo e festa finale. L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione “Gli AnimAttori”.

Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, circa 2.700 gli iscritti, la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva, 22 febbraio.

Questi i gruppi mascherati che parteciperanno alla sfilata: