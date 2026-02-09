 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 febbraio 2026, 17:09

"... Ma che Olimpiadi?": domenica 15 febbraio torna il Carnevale Ragazzi

Attesi 2.700 partecipanti per la 45ª edizione della sfilata mascherata. Partenza alle 14.30 da piazza Galimberti con 16 gruppi di oratori e parrocchie a tema olimpico. In caso di maltempo rinvio al 22 febbraio

&quot;... Ma che Olimpiadi?&quot;: domenica 15 febbraio torna il Carnevale Ragazzi

Le Olimpiadi sbarcano in città. A portarle per le vie di Cuneo saranno i gruppi mascherati della tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi”, in programma domenica 15 febbraio e giunta quest’anno alla sua 45ª edizione.

… Ma che Olimpiadi!” sarà il tema della giornata all’insegna del buonumore e del divertimento, organizzata dalla Città di Cuneo, con il suo Assessorato ai Servizi alla Persona, in collaborazione con la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia.

La sfilata partirà alle 14.30 da piazza Galimberti, per poi percorrere corso Nizza fino a piazza Europa. A quel punto ci sarà l’inversione di marcia per il ritorno in piazza Galimberti, con arrivo e festa finale. L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione “Gli AnimAttori”.

Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, circa 2.700 gli iscritti, la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva, 22 febbraio.

Questi i gruppi mascherati che parteciperanno alla sfilata:

  1. Maddalene, Parr. Santa Maria Maddalena – I puffi alle Olimpiadi
  2. Salesiani – Insieme ai Sale… Verso l’alto!
  3. Boves – Boves Olympics: l’oro del divertimento!
  4. Madonna dell’Olmo e San Pio X – Olimpiadi 2026: la squadra azzurra MdO e SPX
  5. San Paolo e San Rocco – Pronti… Puffi… Via!
  6. Unità Pastorale Borgo San Giuseppe, Roata Canale, Spinetta – BRS, lo sport che unisce!
  7. San Bernardo e Roata Chiusani- I Roatix alle Olimpiadi
  8. Borgo San Dalmazzo – Bob… Borgo “Via col ritmo, via col vento. Giamaica vince, io me lo sento…!”
  9. Parrocchie Bernezzo – Insieme: più veloci, più in alto, più forti!
  10. Parr. San Michele -… Ma che storiche Olimpiadi in Coni Veja
  11. San Chiaffredo – Le bobolimpiadi minioniche
  12. San Francesco e Unità Past. Ri.Ca.Mo. (Ricengo, Castelletto Stura, Montanera) – Sponge Bob
  13. Valle Gesso – Le mascotte della Valle Gesso
  14. Ronchi, San Benigno e Roata Rossi – Uniti non ci cappottiamo
  15. San Pietro del Gallo e Passatore – PassaCurlGallo
  16. Confreria – Cunfrelimpiadi con noi il judo diventa festa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium