Al 98° Carnevale di Saluzzo è il turno della grande sfilata degli oratori

Dopo la grande sfilata cittadina con la vittoria di Scalenghe, che si è aggiudicata il tradizionale “Trofeo Rosatello” per il miglior carro dal titolo “Appesi ad un filo”, prosegue questa settimana il denso programma del 98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° “Carnevale delle 2 Province”. Giovedì 12 febbraio dalle 10, presso l’ala di ferro di piazza Cavour, è in programma la “Festa degli Asili della Città”. Sabato 14 febbraio alle 10 a Saluzzo si terrà la tradizionale “Colazione di Ciaferlin” sotto l’ala di ferro e in serata, dalle 20, polentata e serata danzante al Pala Crs (via Don Giacomo Soleri, 16) in collaborazione con la Famija Saluseisa, le frazioni saluzzesi e il municipio di Castellar. Domenica 15 febbraio sempre a Saluzzo, dalle 14, via al 9° Carnevale degli Oratori con la sfilata dei carri e gran baldoria nel centro cittadino. Alla stessa ora, a Rivoli, si terrà la grande parata del 72° Carnevale di Rivoli con chiusura del “Carnevale delle 2 Province”. Lunedì 16 febbraio alle 15, al Pala Crs di Saluzzo, ballo dei bambini e premiazione concorso “Coriandoli di Frutta” in collaborazione con Scuola APM e Corriere di Saluzzo. Martedì “grasso”, 17 febbraio, infine, chiusura del Carnevale con la presentazione del libro “Eravamo giovani e belli” di Andrea Bodrero, al Caffè della Vittoria alle ore 18. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.

“Con la grande sfilata di domenica scorsa è iniziato un percorso triennale che ci condurrà a festeggiare, nel 2028, i 100 anni dello storico Carnevale di Saluzzo – afferma il sindaco di Saluzzo, Franco Demaria -. È inoltre una garanzia che di questo significativo anniversario si occupi uno dei “fiori all’occhiello” della città, la Fondazione Amleto Bertoni. Siamo felici ed emozionati di poter accompagnare una delle tradizioni cittadine più radicate e sentite fino al raggiungimento di questo importante traguardo. Anche questa settimana, che ci condurrà al Carnevale degli Oratori, sono numerosi gli appuntamenti in calendario, pensati per tutta la comunità e in particolare per bambini e giovani. Un Carnevale di Saluzzo sempre più all’insegna del coinvolgimento del territorio delle Terre del Monviso e non solo”.

Alla sfilata di domenica 15 febbraio nel centro cittadino parteciperanno 7 carri degli Oratori. In particolare, l’Oratorio di S. Maria Maddalena di Costigliole, Oratorio della Fraternità di Pianura (che comprende Scarnafigi, Villanova Solaro, Ruffia, Torre San Giorgio), Parrocchie di Verzuolo, Odb Saluzzo, Pratavecchia e Monastero, OSFAM Roccabruna e Dronero con Villar San Costanzo e La Morra. Intanto migliaia di persone, sfidando anche il maltempo, hanno assistito sabato 7 febbraio a Barge e domenica 8 febbraio a Saluzzo alle sfilate cittadine dei carri. Per decretare il vincitore dell’8° “Carnevale delle 2 Province”, dato dalla somma dei risultati delle sfilate di Nichelino, Barge, Saluzzo e Rivoli, bisognerà però attendere domenica 15 febbraio al termine della grande sfilata del 72° Carnevale di Rivoli.