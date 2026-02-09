"Mission Carb 0", la svolta green delle PMI cuneesi: consegnate le prime diagnosi di decarbonizzazione

Si è tenuto venerdì 6 febbraio, presso la Camera di commercio di Cuneo, il workshop “PMI e decarbonizzazione: strategie, incentivi e opportunità finanziarie”, evento cardine del progetto transfrontaliero Mission Carb 0 (MC0). Nel corso dell’appuntamento sono stati consegnati ufficialmente i report alle imprese che hanno completato il percorso, segnando un traguardo concreto verso la sostenibilità.

Il progetto MC0, finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Francia (ALCOTRA), nella prima fase, appena conclusa, ha coinvolto una ventina di aziende pioniere dei settori meccatronica e agroalimentare.



Dopo i saluti istituzionali di Daniele Casetta di Evotech (membro del Consiglio camerale), l’incontro è proseguito con panoramica degli obiettivi e del percorso delle aziende coinvolte in MC0.

I rappresentanti dei tre partner di progetto MC0, Camera di commercio di Cuneo, MIAC - Polo AGRIFOOD e Confindustria Cuneo hanno dato avvio ad una sessione operativa presentando una panoramica chiara e pratica delle agevolazioni e delle misure finanziarie a supporto della transizione energetica, illustrando alle imprese come accedervi.

"Con la consegna delle prime diagnosi alle nostre 'Imprese per il Futuro', diamo concretezza al progetto Mission Carb 0 - dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Non si tratta soltanto di adempiere alle normative, ma di fornire alle PMI strumenti operativi per trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo. Insieme ai partner italiani e francesi del progetto Alcotra, vogliamo accompagnare il tessuto produttivo cuneese in un percorso di decarbonizzazione che unisca tutela ambientale e crescita economica, rendendo il nostro territorio protagonista della transizione energetica."

Le prime “Imprese per il Futuro”

Sono le PMI che in provincia di Cuneo hanno completato il percorso di accompagnamento che ha portato alla diagnosi delle proprie emissioni di CO2, ricevendo oggi il report personalizzato che costituisce la base per definire piani concreti di riduzione:

• Settore MECCATRONICA: Abbà Snc, Boat Lift Srl, Bonino Srl, Cravanzola & Veglio Srl, Crosetto Srl, Evotech Sas, Fissore 1968 Srl, Nova Design Automazione Srl, Tosa Spa.

• Settore AGROALIMENTARE: Antica Cascina Srl, Beppino Occelli Formaggi Srl, Caseificio Vincenzo Quaglia Srl, Forneria Artigiana Cavanna Srl, Fruit Project Srl, Isofood Srl, I Tesori Della Terra Soc.coop.agr., La Granda Trasformazione Srl, La Manta Foods Srl, Nocciola Tomatis, Obun Srl, Oberto Srl, Ortofruit Italia Soc.agr.coop, Pasta Fresca di Grimaldi Valerio.

Il progetto continua: aperte le iscrizioni per la seconda fase

Il progetto MC0 prosegue il suo cammino per tutto il 2026.

Dal 9 febbraio al 6 marzo, le imprese dei settori montagna e aromi, profumi, chimica fine potranno candidarsi per il percorso gratuito di accompagnamento alla diagnosi delle emissioni. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sui siti web della Camera di commercio di Cuneo e della Camera di commercio di Torino.

Mission Carb 0 in breve

Guidato dalla Chambre de Commerce et d’Industrie di Nizza, il partenariato di MC0 unisce per 36 mesi (fino a ottobre 2026) enti italiani e francesi: le Camere di commercio di Cuneo e Torino, Environment Park, il Centro Servizi Industrie (Mesap), Confindustria Cuneo, MIAC - Polo AGRIFOOD, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, AMVALOR, Cluster Montagne e RisingSUD. L’obiettivo comune è accompagnare le PMI attraverso la diagnosi di CO2 a individuare le leve per ridurre le emissioni in quattro settori strategici dell’area transfrontaliera.

Link utili:

https://www.interreg-alcotra.eu/it/mc0-missione-carbonio-0-accelerare-la-decarbonizzazione-degli-iptsmi

https://www.cn.camcom.it/progettieuropei/programma-alcotra-francia-italia-2021-2027/progetti-singoli/progetto-mission-carb-0