EniiNails e Cristina Lovato dalla parte delle estetiste: i servizi

Unghie belle e in salute. Grazie a professioniste di settore che possono rivolgersi a siti b2b per ricevere assistenza, ma soprattutto usufruire di servizi ad hoc come consulenze, corsi o avere la possibilità di acquistare i prodotti utili allo svolgimento del proprio lavoro.

Nel vasto mondo del web Eniinails, creato in Italia da Cristina Lovato, rappresenta un punto di riferimento per onicotecniche ed estetiste nell’ambito dell’offerta di prodotti manicure e pedicure, articoli professionali per la cura e la bellezza delle mani, nonché acrygel, Smalti, Gel, Frese Lampade Aspiratori per saloni ed estetiste.

EniiNails: la formazione prima di tutto

La carriera di estetista e onicotecnica si basa, come per tutte le attività professionali, su studio, specializzazione e aggiornamento. In particolare, lo studio e la conoscenza in materia di ricostruzione delle unghie è prioritario per lavorare in sicurezza e rapidità, anche in un'ottica di fidelizzazione della clientela. A tal proposito i corsi di ricostruzione unghie sono corsi di formazione rivolti a professioniste di settore che possono essere seguiti in due modalità: online e in aula.

I corsi in aula sono sessioni formative collettive che prevedono la partecipazione di un massimo di 5 persone e corsi individuali con programmi personalizzati su Gel base, Fast Refill, Polygel, Smalto rinforzato, Dry Manicure.

I corsi online sono lezioni registrate in formato 4K, che contengono tutti i passaggi ben spiegati e illustrati da docenti opportunamente selezionati. Al termine del corso è previsto un quiz finale e una chat dedicata di supporto. Questa formula è considerata la più adatta per coloro che a casa della distanza e degli impegni di lavoro non possono spostarsi; per questo motivo un corso registrato permette di imparare la tecnica seguendo ogni passaggio, chiedendo supporto all’insegnante, ma soprattutto con la possibilità di riguardarlo quando serve.

I webinar sono, invece, lezioni live con l’insegnante per approfondire tematiche, rivedere passaggi ed eseguire lavori insieme per migliorare la tecnica e acquisire più sicurezza nell’attività lavorativa.

Gel o Nail Art: due corsi, molte tecniche

Tutti i corsi offerti da EniiNails sono studiati per un avanzamento progressivo delle conoscenze sia nella ricostruzione gel/polygel o smalto semipermanente che nelle diverse tecniche di nail art. Per quanto riguarda i corsi gel, si strutturano su due moduli: base gel - Step 1 e base gel Step 2; a questi si affiancano il Corso Dry Manicure e Semipermanente rinforzato e Corso Acrygel.

I corsi di Nailart si suddividono in Corso French, Corso Nail Art base, Corso Sfumature e Corso Fiori avanzato.

Dai corsi agli strumenti per svolgere la professione

Tra i servizi rivolti ad estetiste e onicotecniche anche un'ampia vetrina online dedicata alla vendita, anche attraverso promo periodiche, di articoli professionali per pedicure e nail art, ma anche trattamenti spa, liquidi e disinfettanti ed apparecchiature moderne e professionali come lampade Futura, Sunuv, frese Marathon ed Exo aspiratori v-air tech e sterilizzatori.

Gli sterilizzatori professionali per gli strumenti da lavoro sono ideali per centri estetici, come Autoclave Enbio, pulitori ad ultrasuoni e sterilizzatori UVC e tutti gli accessori correlati. In particolare, lo sterilizzatore a sfere di quarzo è un dispositivo elettronico per una rapida sterilizzazione di strumenti e componenti metallici per estetiste e parrucchieri. All’interno dello sterilizzatore sono presenti sfere speciali che mantengono gli strumenti nella posizione desiderata e consentono la sterilizzazione sotto l’influenza dell’alta temperatura: 200°C, in 10 secondi circa. Si utilizza con sfere al quarzo (un sacchetto da circa 70 gr è in dotazione con il dispositivo), sempre con il coperchio aperto e non su attrezzi con parti in plastica o in legno.

Il blog per saperne di più

Un valido strumento di conoscenza e curiosità per estetiste e onicotecniche è rappresentato dai contenuti informativi inseriti nella sezione del blog di EniiNails, una sorta di vademecum dove attingere informazioni, ma anche ricevere risposte a quesiti e dubbi professionali relativi all'utilizzo di un prodotto, nonché approfondire tematiche sulle caratteristiche di un articolo, trovando fonti autorevoli per saperne di più. Da articoli sui falsi miti che coinvolgono da sempre il gel per unghie, a tutti i tips che suggeriscono la scelta d'acquisto di un articolo professionale; ed, ancora, approfondimenti dedicati alle formulazioni e agli ingredienti che compongono la maggior parte dei prodotti per unghie.