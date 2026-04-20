Da giovedì 23 aprile a Torre San Giorgio è Sagra del Fritto Misto

Dal 23 al 26 aprile torna a Torre San Giorgio la Sagra del Fritto Misto, giunta alla 22esima edizione: saranno quattro giorni in cui celebrare il piatto principe della tradizione piemontese con tante novità, anche a tavola. Ma anche un’occasione vivere a pieno la convivialità, tra musica, spettacoli, sport, motori e momenti di approfondimento. Un programma pensato per pubblici diversi, dal talk inaugurale agli appuntamenti per famiglie, dal Fitwalking al raduno di Vespe, dai concerti alla grande serata del sabato per i giovani “IninTorrettamente”.

Dice il sindaco Daniele Arnolfo: «Con il convegno di apertura di giovedì pomeriggio, dedicato a tre big del mondo sportivo capitanati da Giusy Versace, il Comune intende coniugare la tradizione eno-gastronomica locale con i temi dell’attualità. Accogliamo tre ospiti capaci di raccontarci grandi imprese sportive, ma con un occhio anche all’inclusione e alla sostenibilità economica: offriranno spunti di riflessione che - siamo certi - saranno fonti di ispirazione per i giovani e i tanti imprenditori del nostro operoso territorio».

Aggiunge il presidente della Confraternita del Fritto Misto Mario Monge: «Con le novità introdotte nel menu, pensato per essere sempre più “smart”, adatto ai giovani e alle famiglie, vogliamo rendere questa Sagra numero 22 ancora più ricca e variegata, davvero per tutti i palati e tutte le tasche. Fate un salto a Torre San Giorgio da giovedì a domenica: non ve ne pentirete!»

Il fritto si gusta al cartoccio… e si abbina a trippa e vini del Roero

Si parte dalla tradizione culinaria locale: la celebrazione del fritto misto alla piemontese, che a Torre San Giorgio trova da oltre due decenni piena espressione e promozione attraverso un calendario di appuntamenti in collaborazione con uno dei catering di maggiore prestigio del settore e grazie al lavoro costante di oltre 50 volontari, che supportano il Comune e la Confraternita del Fritto Misto durante la Sagra.

Tra le novità di questa edizione figurano un nuovo abbinamento di gusto del fritto misto e una innovazione nel menu. A gemellarsi con il prodotto tipico sarà la Trippa di Moncalieri, insaccato che si ottiene cuocendo per 8 ore carne di origine bovina, ovina, caprina e suina. Ad accompagnare i “cin-cin” le etichette dell’Enoteca Regionale del Roero, che rappresenta l'intera produzione di vini del territorio riunendo le aziende che hanno titolo ad effettuare le operazioni di vinificazione, produzione e imbottigliamento dei vini Doc e Docg. L’altra new entry in cucina sarà il fritto al cartoccio, che permetterà per tutte le serate e al pranzo del sabato e della domenica (e non solo il sabato “giovani” come avveniva in passato) di gustare diverse tipologie di fritto misto in modalità più informale, a prezzi contenuti.

Il programma

Giovedì 23 aprile

Ore 18,30: per la terza edizione di “Intrecci di eccellenze”, talk “Sport e tenacia: le chiavi del successo”, in dialogo con Andrea Caponnetto. Sul palco Giusy Versace, Marco Galliano e Gabriele Costamagna, protagonisti di un confronto che unisce sport, impresa e visione.

Dalle 20: “Vibrazioni di fritto”, cena di apertura della Sagra, incontro con la trippa di Moncalieri e i vini del Roero.

Dalle 21,30: la cena cantata “Love|Life” con dj Anisa.

Venerdì 24 aprile

Dalle 20 la Cena della Festa con concerto e dj set: sul palco la live band First Date e dj Cly

Sabato 25 aprile

Al mattino apertura del mercatino per le vie del paese, partenza del 12esimo raduno Vespe e Moto d’Epoca e start del Fitwalking di Torre San Giorgio, camminata non competitiva tra boschi e cascine.

Dalle 13: Pranzo della Festa e Selfritto (menu o al cartoccio) e la musica live con Due di Notte.

Dalle 20: IninTORREttamente, festival a cura dei giovani della Confraternita. Cena con possibilità di Selfritto, cocktail bar e serata dj con percussioni. In consolle Prince, Tony Laces, Don Calo; Fabiolino Sunfly alla voce e Anton Wave alle percussioni.

Domenica 26 aprile

Alle 10: messa e processione del Santo Patrono

Dalle 12 il pranzo della Sagra con possibilità dì Selfritto (menu o cartoccio) e la musica di Prince dj.

Dalle 14.30 in piazza Cravero ritrovo per Fritto-Play pomeriggio di musica, giochi e intrattenimenti per tutte le età con Andrea Caponnetto e lo Zenzero Team. Merenda offerta.

Focus: il talk con Versace, Costamagna e Galliano

L'evento di apertura della Sagra del Fritto Misto sarà “Intrecci di eccellenze”: in programma venerdì 23 aprile, alle 18 al PalaTorre, si propone come un talk con tre importanti figure del mondo sportivo. Per consolidare il format del passato, si sono scelte tre personalità, una locale, una di valenza territoriale e una nazionale, così da declinare l'argomento a vari livelli.

Ospiti di Torre San Giorgio saranno Giusy Versace, campionessa paralimpica e senatrice della Repubblica; Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley (A1 Maschile) e Marco Galliano (atleta, alpinista e snowboarder saluzzese).

L'evento inaugurale si concentrerà quest'anno sui temi dello sport, inteso come strumento di formazione e maturazione personale ma anche declinato come metafora della vita e del lavoro, tanto cara ai “capitani d’impresa” del distretto di Torre San Giorgio.

Il sottotitolo “Sport e tenacia: le chiavi del successo! intende anticipare una parte delle suggestioni che i tre ospiti svilupperanno, in dialogo con il giornalista Andrea Caponnetto, grazie al contributo di Banca di Cherasco e con il coordinamento dall’Agenzia Acca.

Fonte di ispirazione

“Intrecci di eccellenze”, che da tre anni apre la kermesse, è progetto pensato per essere continuativo, con l’obiettivo di rinnovarsi e innovarsi. Aperto alle esperienze di piccoli-grandi personalità di vari settori, è un’occasione di ispirazione per gli imprenditori, i giovani, gli amministratori, la gente comune. Con la propria formazione, la propria storia, ma anche le strategie adottate durante la carriera, le visioni costruite lungo il cammino, le personalità finora salite sul palco di Torre San Giorgiom hanno sempre lasciato il segno. La breve storia di "Intrecci" ha già permesso di conoscere finora sei uomini e donne straordinari. Nella prima edizione erano state coinvolte tre ﬁgure di spicco dell’imprenditoria piemontese: Domenico Monge (Monge petfood), Antonio Cussino (Gruppo Idrocentro) e Isaac Musso (Baladin); nella seconda tappa, lo scorso anno, si è acceso un faro sul mondo femminile, con protagoniste Anna Sapino (direttrice scientiﬁca dell’Istituto di ricerca di Candiolo); Paola Perlo (Ceo della Brovind di Cortemilia), e Silvia Cavallero (Area Manager del Fondo per l'Ambiente Italiano).