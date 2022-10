"MAMMA ROMA": All'Iris di Dronero secondo appuntamento dedicato l'omaggio a Pasolini

A ricordo di Pasolini, omaggiandolo in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

Dopo il successo di venerdì scorso, 7 ottobre, con la proiezione di "ACCATTONE", il Comune di Dronero in collaborazione con il Cinema IRIS e grazie al supporto della Cineteca di Bologna propone una seconda imperdibile proiezione.

Un altro capolavoro dell'artista in versione restaurata. Questa sera, venerdì 14 ottobre, alle ore 21 verrà infatti proiettato al cinema Iris "MAMMA ROMA", un confronto passionale con l’etica e l’amore per un figlio che passa per il Pasolini e la Magnani.

"Una prostituta, Mamma Roma, abbandona il marciapiede dopo il matrimonio del suo protettore e inizia una attività onesta. Suo figlio non l'ama, la donna tuttavia vuole assicurargli un futuro senza problemi e gli trova un impiego. Ma il ragazzo preferisce rubare."

La proiezione verrà introdotta da Giacomo Giraudo, laureato nel 2021 al DAMS di Torino ed attualmente studente di Giornalismo e Cultura Editoriale presso l'Università degli Studi di Parma.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattare il Cinema Iris 3935625551.