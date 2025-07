Aspettando l’Infiorata: Cuneo si colora con i bambini per i “Colori della Pace”

Cuneo si prepara a vivere un momento di festa e creatività con l’attesa dell’Infiorata: il 12 luglio, grandi e piccini sono invitati a partecipare a un laboratorio di colorazione collettiva in via Roma e contrada Mondovì, nei pressi della chiesa di San Sebastiano. L’iniziativa, gratuita e pensata per famiglie con bambini, si svolgerà in due turni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con prenotazione consigliata per garantire la migliore organizzazione.

Parallelamente, prosegue a Fossano la mostra “Doni di Speranza. Diversi carismi, un solo spirito, una sola chiesa”, ospitata negli spazi MAB di via Vescovado 8. L’esposizione, parte delle iniziative culturali dell’anno giubilare, esplora il tema del dono nella tradizione cristiana e comunitaria, raccontando storie di fede, carità e impegno sociale attraverso opere d’arte e testimonianze. La mostra è aperta ogni sabato di luglio dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito e accoglienza a cura dei Volontari per l’Arte.

Infine, sabato 19 luglio a Montanera si terrà una visita guidata gratuita alla chiesa parrocchiale e alla cappella di Madonna Assunta, organizzata sempre dai Volontari per l’Arte della diocesi di Cuneo-Fossano. Anche in questo caso la prenotazione è gradita.

Queste iniziative rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire la ricchezza artistica, culturale e spirituale del territorio, coinvolgendo attivamente la comunità in momenti di condivisione e bellezza.