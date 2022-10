Boves Padel Club… Energia! Entusiasmo!

L’obiettivo del Boves Padel Club è creare un luogo d’incontro che non sia una semplice struttura sportiva dove fare una partita dopo il lavoro.

L’idea è di accogliere le persone durante le giornate e offrire servizi a tutti. Sono a disposizione strutture multisport e area svago per chi ancora non è attratto dal padel (calcio tennis, badminton, volley, teqball, ping pong e calcio balilla). La mattina, in pausa pranzo e nel primo pomeriggio le tariffe di tutti campi sono scontate.

I bambini e i ragazzi possono usufruire di tariffe agevolate e per loro vengono organizzati corsi settimanali. Saranno organizzati tornei per giocatori di tutti i livelli e promossi eventi indirizzati a donne e ragazze per far conoscere il padel a tutti e creare una rete di appassionati sempre più grande! La nostra forza principale sarà l’entusiasmo che stanno dimostrando le ragazze ed i ragazzi dello staff! L’energia e la voglia di mettersi in gioco saranno il carburante per questa splendida avventura.

Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli ed ai ragazzi, con iniziative sportive ed altre complementari. Anche per le Aziende attente al benessere ed alla motivazione del proprio personale ci saranno proposte ed opportunità per collaborazioni, convenzioni e spazi per le loro attività.





Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/