Erasmus plus – Forest4life”: capofila la Scuola forestale di Ormea

Giovedì mattina 13 ottobre nell’aula magna della Scuola forestale di Ormea, nell’ambito degli “Erasmus days” che dal 13 al 15 ottobre hanno celebrato la più diffusa iniziativa europea giunta al suo trentacinquesimo compleanno, si è tenuto l’incontro informativo e di presentazione del progetto “Erasmus Fortest4Life 2022”. Presenti gli studenti delle classi quinta, appena rientrati dalle mobilità in Francia e Portogallo, e di quarta, prossimi a partire.

La Scuola forestale vanta un’esperienza Erasmus ormai consolidata. Il progetto “Erasmus plus - Forest4life”, oggi modello di eccellenza a livello europeo, è nato nel 2013 e, su iniziativa di Ormea capofila, ha coinvolto anche gli altri tre istituti forestali d’Italia: Edolo, Feltre e Pieve Santo Stefano. Negli ultimi anni si sono inoltre aggiunte le due scuole di indirizzo agrario, I.I.S. “Umberto I” di Alba e “Rigoni Stern” di Asiago. Immediato il supporto di “Fortes Impresa Sociale” e di una rete di prestigiosi enti nazionali competenti nel settore forestale, del monitoraggio, conservazione e gestione delle foreste e delle risorse agricole delle Regioni di montagna, Comuni, Unioni montane, Parchi, associazioni di settore, Enti certificatori e del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Più di 300 le mobilità realizzate nel tempo, numero significativo per piccole realtà come Ormea, con tirocini di cinque settimane per gli studenti delle classi quarte e di tredici settimane per i neodiplomati.

"Un’esperienza unica – hanno raccontato gli studenti rientrati dalla Francia e dal Portogallo –, che ci ha permesso di acquisire ampie e distinte competenze professionali, di stimolare il know-how nella silvicoltura, nelle attività e competenze a questa correlate e di approfondire conoscenze linguistiche e digitali. Favorendo, inoltre, l’inclusione, la formazione e la crescita personale".

Le selezioni, per le mobilità in programma l’estate e l’autunno 2023 rivolte agli studenti della classe IV, si svolgeranno entro dicembre. Spazio, a fine incontro, ai docenti Zerbetto e Marchisio che, insieme ad altre docenti di Feltre, partecipando alla mobilità Erasmus a indirizzo tecnico, hanno recentemente visitato tre scuole forestali della Catalogna.