'Ottobre Democratico': anche in Granda, per il PD, è tempo di parlare di futuro

Per questo i due punti da sempre sostenuti dai nostri rappresentati in Consiglio Comunale sono risultati i più sottolineati dagli intervenuti, in primis Fulvio Moirano e Corrado Bedogni: coesione del territorio Savigliano, Saluzzo e Fossano nelle scelte e nel porre alla Regione Piemonte la priorità del nuovo ospedale, ovvero puntare ad avere al più presto lo stanziamento delle risorse necessarie per realizzarne il progetto al fine di cercare ed intercettare i finanziamenti, che siano i fondi INAIL o altre forme. I consiglieri regionali del PD Gallo e Marello hanno poi sottolineato come sia fondamentale un pressing del territorio verso una politica fatta di annunci roboanti ma che manca di atti concreti conseguenti: insomma il nodo rimane stanare l’assessore Icardi e la giunta Cirio sulle reali intenzioni verso il nostro territorio.