Confcommercio Cuneo incontra gli studenti universitari nel campus SAA

“Quello di oggi – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo – è stato un incontro davvero interessante, sia per il pubblico presente che per i temi che, insieme al segretario generale Marco Manfrinato, ho trattato e discusso”.

“L’invito - precisa Chiapella - formulatomi dal professor Filippo Monge, docente di Economia Manageriale e Marketing presso l'Università degli Studi di Torino si è poi tradotto in una lezione-testimonianza, riservata a studentesse e studenti universitari, sul ruolo della nostra Organizzazione di Categoria, l’importanza del retail nella comunità urbana e nei territori, la gestione efficiente ed efficace di impresa dei settori rappresentati, quali commercio, turismo, servizi e professioni”.

L’incontro, ricompreso in un ciclo di incontri in programma per questo anno accademico, si è svolto nell’aula Aula Magna del Campus della SAA-School of Management di Torino, di fronte a circa 300 partecipanti, di cui 200 in presenza e 100 collegati a distanza.

“Ringrazio il presidente Chiapella – ha affermato Filippo Monge – per questo confronto odierno con le nuove generazioni di studenti, sempre desiderose di conoscere le esperienze e le dinamiche dei protagonisti dei mercati locali e globali”.

“Ritengo – conclude Luca Chiapella – queste iniziative utili a descrivere ai più giovani gli aspetti attuali del mondo del lavoro, in un confronto costante ed ideale con l'universo della ricerca e dell'istruzione”.