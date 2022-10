A Priola zucche, streghe e castagne per Halloween

Sabato 29 ottobre, a partire dalle 14, l'associazione "Amici di Pievetta", in collaborazione con il comune di Priola e la proloco organizza per Halloween una festa mostruosa per grandi e piccini.

Il primo "pumpkin patch" vi aspetta al parco comunale alla ricerca della vostra zucca da decorare.

Tra mostri ragni e fantasmi i ragazzi di Priola vi aiuteranno con magiche creazioni.

Sarà in azione Simona, la trucca mostri e le streghe dello zucchero filato. Il grande Halloween bubble show del mago Taz vi terrà con il fiato sospeso ...tra bolle di sapone fumo e fuoco.

Le caldarroste e una merenda mostruosa vi aspettano.