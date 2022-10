Racconigi: posticipata al 29 ottobre l’accensione dei termosifoni

Come già accaduto in altri Comuni del territorio, anche a Racconigi l’accensione degli impianti di riscaldamento, prevista per il 22 di ottobre, è stata posticipata al 29 dello stesso mese.



Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Valerio Oderda nella giornata di oggi: “Dal momento che le temperature registrate in questi giorni a Racconigi sono al di sopra della media stagionale abbiamo deciso di prendere questo provvedimento nell’ottica di promuovere il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di gas naturale in questa situazione così difficile”.



Come da normativa nazionale l’ordinanza non riguarderà gli ospedali, le case di cura, le strutture che ospitano servizi sociali pubblici, le scuole dell’infanzia, gli asili nido e gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali che abbiano specifiche esigenze di produzione.