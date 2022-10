Settant'anni di storia e passione per l'ottica Maestrelli di Fossano

Compie 70 anni, ma conserva lo spirito giovane delle origini ed è sempre pronta alle novità ed a crescere ancora professionalmente per poter soddisfare sempre meglio le esigenze dei clienti: è l'Ottica Maestrelli di Fossano e Savigliano che dal 1952 si prende cura degli occhiali e della vista dei Fossanesi e di tanti altri clienti di tutto il circondario e, dal 2014, anche dei Saviglianesi e di chi vive nel suo circondario.

In questo 2022, l'Ottica Maestrelli raggiunge questo prestigioso traguardo di attività ininterrotta e in continua crescita e sabato 22 ottobre ha celebrato questo suo importante compleanno con un evento dedicato in primis alla sua clientela e poi a tutta la città di Fossano, dove l'azienda fu fondata 70 anni fa.

Infatti, l'Ottica Maestrelli è diventata in questi 7 decenni una delle attività professionali e commerciali più longeve e stimate di via Roma e del centro storico della città degli Acaja, una presenza costante di servizio e professionalità che ha soddisfatto migliaia di clienti dai nonni ai figli e oggi ai nipoti e bisnipoti attraversando le diverse generazioni.

L'azienda fu creata da Giorgio Maestrelli nel 1952, quando il giovane ottico (nato nel 1924 in Piemonte), diplomato in una prestigiosa scuola di Torino facendo il pendolare da Savona dove abitava e aveva imparato il mestiere, raggiunse la sorella che viveva a Fossano.

All'epoca in città non esistevano negozi specializzati in ottica e in occhiali da vista e affini e fu proprio Giorgio Maestrelli ad aprire il primo, rilevando una precedente attività commerciale di orologeria e oreficeria in via Roma 73, dove l'attività è proseguita per questi 70 anni, via via allargandosi nei locali confinanti sino all'attuale negozio con laboratorio annesso situati su 2 piani e ristrutturati nei primi mesi del 2022, proprio in vista del traguardo dei 70 anni di attività ininterrotta.

A Fossano Giorgio Maestrelli seppe subito farsi apprezzare per la sua professionalità e abilità come ottico, ma anche per la sua affabilità, simpatia e umanità e si creò ben presto una buona clientela.

Alla crescita dell'attività contribuì in modo importante la giovane moglie, Natalina Bima, fossanese, figlia dei titolari della trattoria Il Pastore dove Giorgio Maestrelli, giovane scapolo, spesso pranzava e cenava e la giovane Natalina faceva la cameriera e l'aiuto cuoca insieme ai genitori: tra una portata e l'altra dei pranzi e delle cene i due si conobbero meglio e si inamorarono.

Una volta sposati nel 1960, Natalina Bima affiancò il marito Giorgio Maestrelli in negozio, occupandosi delle vendite e dell'accoglienza dei clienti e l'attività crebbe di pari passo con la famiglia.

Nei primi Anni '60 nacquero i figli Bruno e Paolo che dopo le Superiori fecero studi di ottica nelle migliori scuole in Italia e poi affiancarono il padre in negozio, portando le loro conoscenze sugli ultimi progressi della scienza ottica e affiancandole alla grandissima esperienza del titolare.

L'azienda famigliare negli anni è cresciuta passando in mano negli Anni '90, con l'andata in pensione di papà Giorgio, poi scomparso nel 2002, ai fratelli Bruno e Paolo, coadiuvati dalle rispettive mogli Margherita Giobergia e Laura Frascati, e sempre con il supporto di mamma Natalina.

La seconda generazione dell'Ottica Maestrelli ha via via allargato l'attività, dismettendo il settore orologeria e oreficeria e aumentando l'offerta di prodotti e servizi nel campo dell'ottica, degli occhiali e degli accessori di settore.

Poi man mano sono entrati in azienda i figli e le figlie di Bruno e Paolo Maestrelli Giorgia, Valentina, Giulio e Davide Gaidano, il marito di Giorgia, anche lui laureato in ottica, mentre la più giovane figlia Elisa, anche lei diplomata ottico, sta ancora proseguendo gli studi nel settore del design degli occhiali e delle lenti.

Grazie anche alla collaborazione delle dipendenti Debora, ottico optometrista da 8 anni in azienda, ed in precedenza di Erica, l'Ottica Maestrelli ha continuato a crescere, aprendo anche un secondo punto vendita e servizi ottici a Savigliano, in corso Roma, attivo dal 2014.

E negli ultimi anni l'azienda famigliare ha continuato a crescere e è diventata un punto di riferimento a Fossano e dintorni nel settore dell'ottica ed allo stesso tempo innovando un'attività commerciale e professionale storica che ha saputo attraversare le generazioni conservando le proprie radici ed i valori di impegno, lavoro, competenza, rapporto con la clientela, portate dal padre Giorgio e abbinandole alle novità tecniche sempre aggiornate grazie agli studi di livello universitario ed ai tanti corsi di aggiornamento e convegni frequentati dai componenti della famiglia e dell'azienda.

Infatti, la storia della famiglia Maestrelli e dell'Ottica Maestrelli sono intrecciate in modo indissolubile e proprio questo è stato il valore aggiunto che ha permesso a questa attività professionale e commerciale di ampliarsi e di aumentare via via la clientela e i servizi offerti agli utenti.