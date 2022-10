Le minoranze di Cuneo: "Impossibile dialogare con questa maggioranza, anche su argomenti sensibili"

Tracciano il bilancio delle due serate di consiglio comunale a Cuneo le forze di minoranza autrici degli emendamenti alle linee programmatiche presentate dalla sindaca Patrizia Manassero. Una discussione lunga e articolata che ha occupato la maggior parte delle sessioni, e che ha visto la trattazione singola di tutti gli emendamenti - 51 in totale - da parte dei gruppi degli Indipendenti, di Cuneo Mia e di Cuneo per i Beni Comuni. Che, però, sono stati completamente rigettati dalla maggioranza del consesso.

Il punto della riflessione, insomma, è la critica all'atteggiamento tenuto dalle forze di maggioranza: pochi sono stati gli interventi della sindaca Patrizia Manassero , degli assessori e dei consiglieri che invece, secondo la minoranza, avrebbero dovuto esprimersi in modo più approfondito.

Particolarmente amareggiato Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia): "No su tutto. Con i nostri emendamenti avevamo formulato proposte per migliorare e integrare il programma della sindaca su tre direzioni: ambiente, mobilità e partecipazione. Ci siamo scontrati contro la totale assenza di dialogo, di partecipazione e di ascolto: nemmeno su argomenti di spessore e sensibilità ci sono state aperture. Ma è vedere alcuni consiglieri completamente distratti, navigare sui social o alle prese coi passatempi preferiti sui telefonini, mentre si discutono argomenti fondamentali per i nostri cittadini, la cosa che mi ha fatto più male".