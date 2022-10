Nascondeva un coltello a serramanico: fermato dalla polizia locale al Movicentro di Cuneo

Nella serata di venerdì 21 ottobre il Comando di Polizia locale ha eseguito un’operazione di controllo a 360° sull’altipiano cittadino, con l’impiego di più pattuglie e personale in borghese, al fine di verificare il rispetto delle norme di comportamento del codice della strada ed in particolare la guida sotto l’influenza dell’alcool. Posti di controllo sono stati effettuati, tra gli altri, anche in corso Giolitti, piazzale della Libertà e corso Quattro Novembre, dove sono state anche fatte ispezioni ai locali pubblici in merito al rispetto della normativa vigente e dell’ordinanza sindacale di divieto di vendita alcolici dopo le ore 20.

L’attività svolta ha portato, oltre a sanzioni per mancato rispetto del codice della strada ed altre irregolarità, al contenimento di un soggetto in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool ed al mantenimento dell’allerta sulle sostanze stupefacenti, tra l’altro sequestrati nella zona pochi giorni prima.

Nei giorni successivi il Comando ha mantenuto alta l’attenzione sui siti sensibili, eseguendo altro intervento presso il parcheggio multipiano APCOA "Movicentro", dove il personale addetto al pronto intervento ha identificato un soggetto irregolare, oggetto di attenzione da parte degli operatori, costantemente impegnati presso la zona.



Durante l' identificazione è emerso che lo stesso occultava un coltello a serramanico.



Il soggetto è stato compiutamente identificato e deferito all'autorità giudiziaria competente.