I migliori consigli per risparmiare nel 2022

L’aumento generalizzato del costo della vita sta spingendo molte persone in tutto il mondo a ridurre il proprio budget. Fattori come la pandemia di coronavirus e la guerra in Ucraina hanno causato un aumento dei prezzi e le persone sono più che preoccupate per la propria situazione economica. Se anche ti ritrovi in questa descrizione, non preoccuparti: abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per aiutarti a rimettere in sesto le tue finanze.

Separa i tuoi conti

La separazione dei conti è un punto di svolta. Non bisogna risparmiare senza senso: è più utile mettere da parte dei soldi per uno scopo tangibile, che puoi visualizzare. Il modo migliore per farlo è usare Monzo, una banca virtuale ancora poco nota in Italia.

Tecnicamente, Monzo ti dà la possibilità di svolgere qualsiasi operazione bancaria, ma la maggior parte delle persone la usa come banca sussidiaria. Alcune delle sue utili funzionalità sono l'utilizzo all'estero senza costi aggiuntivi e la condivisione delle bollette con amici o altri gruppi. Ma Monzo è conosciuta anche per la sua funzione “pots” (delle specie di salvadanai).

Si possono creare pots con qualsiasi nome, come “fondo vacanze” o “auto nuova”. Per usare il linguaggio finanziario, si tratta di sinking funds che, di solito, servono a risparmiare a breve termine. Non devi fare altro che mettere dei soldi in ogni pot. Puoi facilmente suddividere una somma di denaro in queste pot a inizio mese, oppure puoi anche attivare la funzione di arrotondamento, in modo che tutte le transazioni che effettui verranno arrotondate alla cifra più vicina e il denaro venga messo in una pot.

Costruisciti un fondo di emergenza

Una parte del tuo conto di risparmio a lungo termine può fungere da fondo di emergenza. Si tratta di una somma di denaro che metti da parte e che puoi prelevare se ne hai bisogno per fatture o tasse impreviste. Può anche rivelarsi una vera e propria salvezza in caso di licenziamento dal lavoro. Scegli una somma di denaro specifica: la regola generale è di calcolare da tre a sei mesi di spese (cibo, bollette ecc.) e aggiungere denaro al conto fino a raggiungere tale cifra.

Pensa a un conto di risparmio a lungo termine

Considera di aprire un conto di risparmio a lungo termine. Sceglierne uno con un tasso di interesse elevato ti aiuterà a risparmiare di più a lungo termine, il che può aiutare ad alleviare le ansie per eventuali spese future. Puoi aggiungere una determinata somma a questo fondo ogni mese e impostarlo in modo da non poter accedere facilmente al denaro. Se sei un lavoratore autonomo o una lavoratrice autonoma, ti consigliamo di pensare anche alla creazione di un fondo pensione.

Prendi in considerazione l'idea di arrotondare lo stipendio con altre entrate secondarie

Se vuoi ricaricare il tuo saldo bancario a metà mese, puoi aiutarti con qualche entrata extra. Nell'era di internet, trovare il modo di guadagnare qualche spicciolo è più facile che mai; tra i più popolari troviamo lo user testing (in qualità di tester, puoi offrire i tuoi pensieri e le tue opinioni su vari siti web, app e piattaforme; il modo migliore per partecipare è iscriversi al sito usertesting.com, dove è possibile guadagnare circa 10 dollari per 15 minuti di test di un prodotto) e i sondaggi retribuiti.

I sondaggi richiedono generalmente solo qualche minuto di tempo e fruttano da un centesimo a più di un euro ciascuno. Il bello di questa attività è che puoi svolgerla senza pensarci troppo, sui mezzi pubblici o anche mentre guardi Netflix! Ecco alcuni siti e app utili, oltre alla stra-conosciuta Toluna:

● Attapoll: I sondaggi di Attapoll a volte richiedono solo un minuto e, di solito, se ne trova sempre qualcuno disponibile.

● Streetbees: Sondaggi divertenti sulla tua giornata.

● Influence: Sondaggi in stile video che richiedono la tua opinione su argomenti popolari.

● Qmee: Sondaggi, sondaggi e un pop quiz quotidiano in cui puoi guadagnare denaro.

Evita il gioco d’azzardo

Anche se giocare d'azzardo e tentare la fortuna per guadagnare qualche soldo extra può sembrare allettante, è meglio evitarlo se si ha un budget limitato: in realtà, è molto più probabile perdere i propri soldi che vincere una fortuna.

Se proprio vuoi giocare, assicurati di avere il budget che ti serve e usa solo la somma di denaro che sei disposto a perdere: considerala un'attività ricreativa a pagamento e considera tutte le eventuali vincite come un extra.

Potresti utilizzare i bonus senza deposito per giocare a prezzi inferiori, ma, anche qui, assicurati di usarli in modo responsabile, leggendo attentamente le condizioni d’uso: i bonus non vanno considerati semplicemente “soldi gratis”, perché non lo sono.

Investi saggiamente

Uno dei modi migliori per risparmiare per il futuro è investire in modo saggio. Gli investimenti in criptovalute sono diventati molto diffusi negli ultimi anni, in particolare con Bitcoin. Tuttavia, di recente i prezzi sono proprio crollati e sembrano continuare a scendere, quindi non è affatto consigliabile investire tutto il proprio denaro in criptovalute.

Piuttosto, distribuisci il tuo portafoglio di investimenti includendo più settori (criptovalute, azioni, immobili, ecc.). Se vuoi risparmiare a lungo e con il minor rischio, gli ETF saranno i tuoi nuovi migliori amici. In alternativa, potresti fare le tue ricerche e investire in singoli stock e azioni. Se hai dei dubbi su quale sia l'opzione migliore per te, rivolgiti a un consulente finanziario.

Sebbene la crisi del costo della vita sia senza dubbio ormai una realtà, non deve essere necessariamente una tragedia. Questi semplici passaggi possono aiutarti a vivere una vita più fruttuosa e prospera: assicurati di avere sempre da parte dei soldi su cui contare in caso di necessità.