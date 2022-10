Fedeltà al Lavoro: sigillo d’oro alla memoria per il compianto Alberto Balocco [TUTTI I PREMIATI]

Domenica 6 novembre alle ore 9.30 a Boves presso il Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” (via Roncaia 83) si svolgerà la 69ª edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2022 nel corso della quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.



Nel corso della premiazione verrà consegnato il premio speciale “Sostenibilità e innovazione” ad Alberto Dalmasso, presidente e fondatore di Satispay.



Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” sei personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità e impegno nel settore in cui svolgono la loro attività:



Ferruccio Dardanello

Alberto Balocco - Industria

Carlo Drocco - Commercio

Romano Ficetti - Agricoltura

Clemente Malvino - Artigianato

Domenico Paschetta - Cooperazione



Saranno inoltre consegnati 106 diplomi e medaglie, dei quali:



- 53 a commercianti con 35 anni di propria ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;



- uno a un industriale con 35 anni di propria ininterrotta attività;



- 24 ad artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;



- 26 a coltivatori diretti con 35 anni di ininterrotto lavoro;



- due a cooperative costituite da almeno 40 anni.





ELENCO PREMIATI

COMMERCIO E SERVIZI



Ditta ottuagenaria

Famiglia DANIELE - PRADLEVES

Albergo Ristorante “La Pace” dal 1941



Ditte con 35 anni di anzianità

BARBERO Maria Carla - ALBA

commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari e non



GRECI Stefano - ALBA

commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari e non



ICARDI Renato - ALBA

gioielleria e oreficeria



ROSSO Vincenzo - ALBA

gioielleria e oreficeria



MARCHISIO Lorenza - ALBA

commercio all'ingrosso e al minuto prodotti per l'agricoltura



PESCI Mariella - ALBA

commercio fiori e piante - articoli per fiorai



PROMIO Roberto - ALBA

commercio al minuto e all'ingrosso di macchine e attrezzature per agricoltura, industria, commercio e artigianato



TOMATIS Flavio - ALBA

commercio al minuto carne e generi alimentari



TRAVAGLIO Giuseppe - ALBA

commercio al dettaglio autoveicoli nuovi ed usati



MARGARIA Anna Rosa - BARGE

cartoleria



VEGLIA Maria Margherita - BARGE

bar - trattoria - pizzeria



CASTELLANO Luigi Silvio - BRA

broker di assicurazioni



MICELI Luciana - BUSCA

commercio ambulante giocattoli



SERRA Remo - CARAGLIO

macelleria



DELLAPIANA Massimiliano - CASTAGNITO

commercio minuto mobili



DUTTO Riccardo - CENTALLO

commercio ambulante calzature



SACCHETTO Elena - CENTALLO

commercio generi alimentari



GALLO Liliana - CORNELIANO D'ALBA

commercio ambulante calzature e pelletteria



BESSONE Alfredo - CRISSOLO

ristorante - bar



BRIGNONE Luciano - CUNEO

commercio prodotti per l'agricoltura



BRIGNONE Marina - CUNEO

commercio prodotti per l'agricoltura



BURI Marilena - CUNEO

negozio di abbigliamento



CAVALLO Aurelio - CUNEO

agenzia assicurativa



COCCORULLO Alessandro - CUNEO

pizzeria



VITAGLIANO Anna Maria - CUNEO

pizzeria



GIRAUDO Roberto Simone - CUNEO

commercio minuto mobili



GIRAUDO Marina - CUNEO

commercio minuto mobili



LISA Silvana - CUNEO

commercio minuto mobili



LUCIANO Mario - CUNEO

commercio all'ingrosso e al minuto elettrodomestici



RAGOSO Chantal Colette - CUNEO

ottica optometria



CAVALLO Maria - DIANO D'ALBA

bar



BERARDO Giuseppe - FOSSANO

commercio al dettaglio articoli di pelletteria e da viaggio



GASTALDI Lucia - FOSSANO

commercio al minuto abbigliamento e accessori



GEMELLO Stefano - FOSSANO

commercio al minuto e all'ingrosso di cancelleria, cartoleria e libreria



CHINAZZO Clara - GORZEGNO

ristorante - trattoria - pizzeria



BENENTI Edmondo - GOVONE

produzione, assemblaggio e installazione impianti di amplificazione



TORRENGO Piero - GRINZANE CAVOUR

commercio all'ingrosso generi alimentari freschi, congelati e surgelati



BRAIDA Violetta - MAGLIANO ALPI

commercio ambulante articoli gomma e plastica



TORASSO Anna Maria - MONTICELLO D'ALBA

ristorante



CAMPANA Bartolomeo - PEVERAGNO

commercio al minuto calzature



DALMASSO Albina - PEVERAGNO

ferramenta



DIBRAGANZE Daniela - PEVERAGNO

commercio prodotti per l'agricoltura



GARRO Donato - PEVERAGNO

commercio prodotti per l'agricoltura



MAROCCO Giovanni Luigi - RACCONIGI

commercio al minuto mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici



CURTI Maria Grazia - ROBILANTE

macelleria



TARICCO Renato - ROBILANTE

macelleria



SABENA Pierino - SALUZZO

commercio al minuto prodotti di cartoleria, cancelleria e libreria



CUGNASCO Marina Margherita - SANTO STEFANO BELBO

commercio al dettaglio articoli casalinghi, regalo, piccoli elettrodomestici per la casa



SABENA Elena - SAVIGLIANO

bar



GIULIANO Tiziana Maria - TARANTASCA

commercio al minuto di generi alimentari



GAZZERA Maddalena Agnese - VERZUOLO

catering e banqueting







INDUSTRIA

Ditta con 35 anni di anzianità

BERNARDI Paola - MANTA

Trasformazione e commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti ortofrutticoli







ARTIGIANATO

Ditta ottuagenaria

Famiglia VEGEZZI BOSSI - CENTALLO

Costruzione, restauro e manutenzione organi a canne e da chiesa dal 1824



Ditte con 35 anni di anzianità

ABRIGO Luigi - ALBA

carrozzeria



BOZZOLI Consolata - BRA

panetteria - pasticceria



CIANCIA Antonino - BRA

idraulico



MONTA' Franco - BRA

muratore



PEROTTINO Rosanna - BRA

parrucchiera donna e uomo



FILIPPI Angelo - CARRU'

carrozzeria - autodemolizione



GRECHI Palma - CARRU'

parrucchiera donna e uomo



GARELLI Pietro Paolo - CHIUSA DI PESIO

panetteria - pasticceria



SILLETTI Oronzo - CUNEO

muratore



BODRERO Massimo - FOSSANO

Piastrellista



PATRITI Daniela - FOSSANO

parrucchiera donna



ADRIANO Antonella - GUARENE

parruchiera donna e uomo



DENINOTTI Giovanni - MARENE

decoratore - piastrellista - elettricista



BERTOLINO Livio - MONASTERO DI VASCO

abbattimento piante, sgombero neve, manutenzione strade e aree verdi



RAVINA Osvaldo - MONCHIERO

muratore



GARELLI Franca - MONDOVI'

estetista



IACULO Giovanni - MURELLO

autotrasporto conto terzi



PANAROTTO Davide - PRIERO

idraulico - lattoniere



PIRA Giorgio - SERRALUNGA D'ALBA

produzione e vendita prodotti alimentari - gastronomia



SOBRERO Pier Luigi - SERRAVALLE LANGHE

muratore



BONGIOVANNI Claudio - VILLANOVA MONDOVI'

falegnameria, fabbricazione e commercio al minuto di mobili, articoli tessili e per l'arredamento della casa



BOTTERO Guido - VILLANOVA MONDOVI'

abbattimento piante



CALLERI Franco - VILLANOVA MONDOVI'

installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento



FENOGLIO Valerio Giovanni - VILLANOVA MONDOVI'

salumificio



SETTORE 4 – AGRICOLTURA

Coltivatori diretti con 35 anni di attività



BELTRAMO Elio - BARGE

coltivatore diretto



TESIO Giovanni Battista - CARDE'

coltivatore diretto



TESIO Chiaffredo - CARDE'

coltivatore diretto



BOSCHETTI Gianfranco - CARRU'

coltivatore diretto



SORIA Teresa - CASTIGLIONE TINELLA

coltivatore diretto



PAGLIERO Andrea - CAVALLERMAGGIORE

coltivatore diretto



SICCARDI Giovanni - CHIUSA DI PESIO

coltivatore diretto



BASSIGNANA Paolo - CISSONE

coltivatore diretto



BASSIGNANA Mario - RODDINO

coltivatore diretto



OCCELLI Franco - COSTIGLIOLE SALUZZO

coltivatore diretto



ALBARELLO Mario - DOGLIANI

coltivatore diretto



PIRA Claudio - DOGLIANI

coltivatore diretto



DRAGONE Piero Sebastiano - MARENE

coltivatore diretto



BOSSA Daniele - PAESANA

coltivatore diretto



MINETTI Luciano - PAESANA

coltivatore diretto



MACAGNO Livio - PEVERAGNO

coltivatore diretto



FERRERO Lucia - PIOZZO

coltivatore diretto



RAVIOLA Giovanni - PIOZZO

coltivatore diretto



RUBIANO Francesco - RACCONIGI

coltivatore diretto



MERLATTI Giuseppe - ROCCA DE' BALDI

coltivatore diretto



PELAZZA Leonardo - SALUZZO

coltivatore diretto



RISSO Carlo - SALUZZO

coltivatore diretto



MANA Giulio - TRINITA'

coltivatore diretto



PEYRACCHIA Bruno Chiaffredo - VERZUOLO

coltivatore diretto



PEYRACCHIA Giulio Piero - VERZUOLO

coltivatore diretto



ROSSO Onorato - VOTTIGNASCO

coltivatore diretto







COOPERAZIONE

Società Cooperativa Sociale IL CASOLARE - PIASCO

coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali



Società Cooperativa PIEMONTE LATTE - SAVIGLIANO

raccolta, centralizzazione e commercializzazione del latte in cisterna