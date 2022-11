Tantissimi bambini alla festa di Halloween organizzata dalla CRI di Borgo San Dalmazzo

Grande successo alla festa di Halloween organizzata dal comitato borgarino della Croce Rossa Italiana. Ieri pomeriggio, lunedì 31 ottobre, hanno partecipato oltre 170 bambini.

Prima sono stati truccati dai volontari e poi, a piccoli gruppi, sono stati accompagnati a fare "dolcetto o scherzetto" nei negozi del centro. Grande la partecipazione dei commercianti che hanno regalato dolciumi a tutti i bimbi mascherati.

Al rientro merenda per tutti in sede CRI con biscotti stregati e succo di frutta (sangue di drago e linfa di pipistrello...).

L'evento è stato organizzato in collaborazione con i volontari AIB e con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

"È stata una bellissima giornata circondati da tantissimi bambini.

Un ringraziamento particolare ai commercianti ed al comune di Borgo San Dalmazzo per la collaborazione e a tutti i volontari anche dei comitati di Busca, Centallo e Mondovì che hanno partecipato a truccare ed accompagnare i bambini. Grazie ai nostri amici della squadra AIB di Borgo San Dalmazzo per il sostegno ed il prezioso aiuto. Anche i genitori erano felici e noi ci siamo divertiti tantissimo", ha commentato la presidente del Comitato locale Nuvola Scanavino che sta già pensando di ripetere un evento simile a Carnevale.