A Sale delle Langhe grande festa in onore di Franco Accamo

Lo scorso venerdì 3 maggio una folta comitiva di salesi ha partecipato alla festa in onore di Franco Accamo, presidente della Società Agricola di Mutuo Soccorso ACLI di Sale delle Langhe per più di 40 anni.

A fare gli onori di casa è stata la presidente dell’associazione Anna Niello, che ha esposto lo scopo dell’iniziativa; in seguito ha preso la parola il sindaco Marco Ferrero, il quale ha proposto la nomina di Accamo a presidente onorario della Società: questa è stata accolta dai soci con un lungo applauso di consenso.

Successivamente è intervenuto il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, sottolineando i meriti del festeggiato e elencando ai presenti i numeri dell’Associazione nella provincia di Cuneo: oltre 35.000 soci, 260 Circoli, tanti servizi, dal patronato, al servizio fiscale, al CtAcli per viaggi e pellegrinaggi, all’U.S. Acli, alla Fap per i pensionati, allo Sportello delle associazioni e aziende e molti altri: “Traguardi che non sarebbero possibili senza l’impegno, la dedizione di persone come Accamo che hanno messo negli anni il loro tempo a disposizione e servizio degli altri” ha aggiunto il presidente delle Acli cuneesi.

Si è inoltre ricordata la ricorrenza degli 80 anni delle Acli e ribadito il diritto e il dovere di andare a votare alle prossime elezioni. Elio Lingua e Anna Niello hanno consegnato al festeggiato una targa di ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni.

Al termine è intervenuto il consigliere provinciale Michele Prandi che ha ricordato lo storico dirigente delle Acli e sindaco di Sale delle Langhe Piero Trincheri:

“Persone come Piero e come Franco dimostrano quanto il servizio alla comunità, nel campo amministrativo come in quello associativo, siano le esperienze più gratificanti e qualificanti della vita politica.”

Erano inoltre presenti il consigliere provinciale Acli Pier Mario Longo, il responsabile della segreteria Marco Dalmasso, il presidente del circolo di Fiamenga Valter Roattino ed il vice sindaco di Sale delle Langhe Andrea Mozzone.

Ha chiuso la serata il ringraziamento commosso del neo presidente onorario ed un rinfresco offerto dalla locale Società Agricola di Mutuo Soccorso.