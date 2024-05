Ci sono ancora posti alla Fiera delle Terre Rosse di Ceresole d’Alba

Il comune di Ceresole d’Alba informa che si possono ancora assegnare spazi per gli espositori, i produttori, i commercianti e gli operatori su area pubblica che intendono partecipare alla Fiera delle Terre Rosse 2024 in programma domenica 2 giugno.



Per ottenerli dovranno aderire utilizzando i modelli scaricabili dal sito del comune di Ceresole d’Alba.



I modelli completati dovranno pervenire all'Ufficio Polizia Locale entro e non oltre venerdì 24/05/2024 con presentazione a mano presso Ufficio Protocollo oppure tramite posta elettronica all'indirizzo info@comune.ceresoledalba.cn.it o info@pec.comune.ceresoledalba.cn.it.



Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0172/574135 (int. 1).



Questo è link per accedere alla modulistica.