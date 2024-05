Besi&Friends tour: 35 ciclisti affetti da malattie genetiche in corsa per sette tappe con partenza e arrivo a Cuneo

Su iniziativa dell’Associazione culturale WoodArt di Garessio, a fine maggio 2024, Andreas Beseler sarà per la prima volta in Italia, in Piemonte, nella provincia di Cuneo. Con lui una folta rappresentanza della Besi and Friends proveniente dalla Germania e dal Lussemburgo. Ad accoglierli, Erik Roland, istruttore nazionale di MTB, oggi “orgogliosamente” nel consiglio dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Cuneo, Alberto Minetti, già ciclista professionista nel 1981 con la Famcucine-Campagnolo, capitano Francesco Moser.



Non si tratta solo di pedalare, ma di dimostrare che INSIEME, NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’, SI POSSONO SCALARE LE MONTAGNE!



Ad Andreas Beseler (detto Besi) è stata diagnosticata la Sclerosi multipla nel 1992. Aveva già una prescrizione per una sedia a rotelle ed era in grado di camminare solo con l’ausilio di un bastone. Con l’aiuto di un amico scoprì la sua passione, che sarebbe diventata anche la sua terapia: la bicicletta. Da allora partecipa regolarmente a gare ed eventi ciclistici e all’insegna del motto: Uno per tutti, tutti per uno, ha dato vita alla fondazione Besi&Friends, con migliaia di associati in tutt’ Europa.



Con il patrocinio e il supporto dell‘ ATL del Cuneese; il patrocinio e il supporto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; il patrocinio del Comune di Garessio; il supporto di Acqua San Bernardo, Beppino Occelli, CicliMattio srl , Gianmoto Bike Garessio e Freeride Garessio e l’impegno delle guide della Freedomtoride di Cuneo che hanno disegnato i percorsi

Tutte le tappe

Partenza domenica 26 maggio ore 9.30 Piazza Galimberti - Cuneo verso Saluzzo (93 km / 1660 metri di altitudine) con una deviazione sulle Prealpi.



Il 27 maggio, la seconda tappa li porta a Cherasco (119 km / 1315 metri di altitudine), sosta a La Morra e visita nelle Langhe.



Il 28 maggio, la 3ª tappa tocca Bra, Pollenzo, Mondovì e finisce a Vicoforte (110 km / 1710 metri di altitudine), dove il gruppo soggiorna per 3 notti.



29 maggio partenza da Vicoforte in direzione Frabosa Soprana, con sosta a Villanova e ritorno a Vicoforte (58 km 860 m di dislivello).



30 maggio: partenza da Vicoforte, prima tappa a Valcasotto presso la Stagionatura di Beppino Occelli, poi Garessio, Priola – dove ad attendere il gruppo di ciclisti ci saranno i bambini dell’Associazione Arcobaleno -, ritorno a Vicoforte passando dal Colle San Giacomo (99 km, 2130 m di dislivello).



31 maggio: partenza da Vicoforte in direzione Cuneo con un grande anello che passa per Certosa di Pesio (80 km / 1180 metri di altitudine).



L'ultima tappa di sabato 1 giugno attraversa Borgo San Dalmazzo e giunge è al santuario più alto d'Europa, Sant'Anna di Vinadio, a 2000 metri di altitudine (107 km / 1920 metri di dislivello).