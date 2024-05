A Savigliano Anna Zafesova dialogherà sul futuro della Russia

Anna Zafesova, giornalista del quotidiano La Stampa ed autrice del libro “Navalny contro Putin. Veleni, intrighi e corruzione. La sfida per il futuro della Russia” sarà protagonista di un incontro a Savigliano, venerdì 10 maggio alle 21 che si terrà alla “Crosà Neira” di piazza Misericordia.

Anna Zafesova dialogherà con Valerio Maccagno direttore de “Il Saviglianese.

Interverrà la professoressa Maria Gabriella Asparaggio esperta di tematiche sull’ dall’Est europeo e sulla guerra in Ucraina.

Lo scontro tra Putin e Navalny, culminato con la tragica morte del dissidente in un carcere nella Siberia lo scorso 16 febbraio, riaccende il confronto dopo trent'anni dalla dissoluzione dell'Urss e riporta in primo piano i dilemmi che il conservatorismo di Putin sembrava aver mitigato: la libertà, la democrazia e la visione di una Russia orientata verso un futuro europeo, anziché rimanere legata a un passato che oggi la rende un faro per i reazionari e i sovranisti globali.

Anna Zafesova, giornalista russa, ha un ricco background lavorativo che include esperienze con vari giornali sovietici e italiani, tra cui l'Unità.

Dal 1992, scrive per La Stampa, giornale di cui è stata corrispondente a Mosca fino al 2004. Dal 2005 vive e lavora in Italia. La serata è patrocinata dal Comune di Savigliano.

Ingresso libero.