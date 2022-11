A Stroppo sabato riapre l'ex Ape Maira e cambia nome: si chiamerà "El Baruciu"

Lo scorso 11 settembre aveva chiuso l’Ape Maira, negozio, bar-bistrot di Stroppo, in alta Val Maira, in località Fornace della Frazione Bassura sulla SP 422. Scaduto il bando, i soci della cooperativa che gestiva il locale avevano ritenuto non sostenibili le condizioni poste dal Comune e a malincuore i soci avevano deciso di non partecipare alla gara

Il bando era stato indetto a luglio scorso. A settembre l'amministrazione comunale aveva informato che era stata aggiudicata in via provvisoria la nuova gestione del locale.

E ora c'è la data di apertura: da sabato 5 novembre la nuova gestione aggiudicatrice del bando riaprirà il negozio – bar in Località Fornace a Stroppo. Il locale si chiamerà “El Baruciu” e sarà aperto dal martedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 20, con due aperture serali: il venerdì fino alle ore 23 e il sabato fino alle ore 22. Giorno di chiusura: lunedì.