Chiusa di Pesio: in biblioteca il volume che raccoglie i 20 anni della rivista 'Chiusa Antica'

L’Associazione Chiusa Antica ha tagliato l’importante e significativo traguardo dei 20 anni di pubblicazione della rivista “Chiusa Antica”, nata come un notiziario di 8 pagine del neo costituito “Complesso Museale” chiusano ed ampliatasi nel tempo sino ad arrivare stabilmente ad un formato di 32 pagine stampate interamente a colori su carta patinata.



Il secondo volume con la raccolta della rivista semestrale è stato recentemente donato dall’Associazione alla Biblioteca Civica di Chiusa Pesio “Ezio Alberione”, contenente anche un inserto con il sommario degli articoli comparsi fra il n.21 ed il n.40 di “Chiusa Antica”, utile per la ricerca a ritroso di articoli apparsi nel tempo sui diversi argomenti. In 40 numeri sono stati complessivamente pubblicati 615 articoli redatti da 125 autori diversi.



“L’elevato numero di collaboratori della rivista è il dato che ci sta sicuramente più a cuore – dice il Direttore responsabile di “Chiusa Antica” Ezio Castellino - . Significa essere rimasti aperti al contributo storico e documentario di tutti coloro che hanno inteso fare memoria delle diverse ed articolate vicende della valle Pesio. Certo non si può prescindere dal contributo qualificato e sostanzioso dello storico Rino Canavese, colonna portante della rivista, o di coloro che costantemente nel corso degli anni hanno arricchito “Chiusa Antica” con le loro approfondite ricerche, come Manola Plafoni, Angelo Giaccaria e Mario Dho. Non è mancata anche la puntuale “voce” del Complesso museale civico “Giuseppe Avena” di Chiusa Pesio con i contributi di Sara Alberione e Renato Baudino, ed una miscellanea con le principali notizie di carattere storico e culturale degli ultimi sei mesi”.



Tutto questo è stato reso possibile grazie al costante sostegno degli oltre cinquecento associati ed al prezioso contributo degli sponsor che in questi anni hanno sostenuto la rivista: Mobili Agù di Chiusa Pesio, Sistemi Cuneo soluzioni informatiche, Concessionaria Peugeot CuneoTre e la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi.



L’intenzione dell’Associazione, con il Presidente Rino Canavese in testa, è di proseguire felicemente nella ricerca e nell’approfondimento delle vicende storiche chiusane, che nel corso degli anni hanno portato alla stampa anche di numerosi volumi: “Opere del Fuoco”, “Chiusa Pesio dalle origini al duemila”, “I Grandi personaggi della Valle Pesio”, “La Confraternita di San Rocco”, “La Confraternita della S.S. Annunziata”, “Chiusa di Pesio nella Grande Guerra” e l’originale racconto a fumetti “La Valle Pesio: tremila anni di storia”.