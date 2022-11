Dal New Jersey a Cuneo in jet privato: chi è il misterioso viaggiatore?

Una decina di ore di volo su jet privato, con partenza domani 4 novembre dall'aeroporto di Teterboro, il più antico aeroporto operativo nell'area di New York.

Destinazione Cuneo Levaldigi, dove l'arrivo del jet è previsto alle 19. Come riportato da Wikipedia, l'aeroporto si trova nel New Jersey Meadowlands a 29 km da Midtown Manhattan.

Che sia un newyorkese doc la persona in arrivo nello scalo della Granda a bordo di un Bombardier Global Express, un business jet usato per voli a lungo raggio? E cosa sarà venuto a fare? Un viaggio d'affari o una capatina per comprare e degustare il prezioso e introvabile tartufo bianco d'Alba?